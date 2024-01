Bank Pekao 1 Liga Mężczyzn. Weegree AZS Politechnika Opolska wygrał w Katowicach

Mimo że opolanie mierzyli się z jedną z najniżej notowanych drużyn w tabeli, musieli bardzo mocno się napocić, by rozstrzygnąć spotkanie na swoją korzyść.

Przez większość meczu to zespół z Katowic znajdował się na prowadzeniu. W trzeciej oraz czwartej kwarcie były momenty, kiedy prowadził on nawet dziewięcioma punktami (63:54 i 77:68). Końcówkę spotkania zespół z Opola rozegrał jednak popisowo. Najpierw wyrównał na 79:79, by później jeszcze mocniej przyspieszyć i zwyciężyć różnicą trzech „oczek”.

AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice - Weegree AZS Politechnika Opolska 82:85 (25:22, 18:19, 20:18, 19:26)

Weegree: Kobel 17, Jodłowski 17, Lis 16, Reid 15, Rutkowski 14, Kaczmarzyk 4, Maciejak 2, Wójcicki 0, Kubiak 0.