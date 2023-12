Bank Pekao 1 Liga Mężczyzn. Weegree AZS Politechnika Opolska zwyciężył na wyjeździe z GKS-em Tychy

Tym samym opolanie wygrali czwarty mecz w sezonie na terenie przeciwnika. Jego udany dla nich przebieg zwiastować mógł już sam początek, bowiem po nieco ponad dwóch minutach prowadzili oni 7:0. Ta zaliczka jednak niczego nie gwarantowała. GKS przebudził się jeszcze w pierwszej kwarcie i z czasem to on objął trzypunktowe prowadzenie (12:9). Potem walka się wyrównała, ale po 10 minutach minimalnie lepszy był zespół z Tych (16:15).

Druga kwarta należała natomiast do Weegree AZS. Od stanu 20:20 aż do zejścia na przerwę nie było już później momentu, w którym na tablicy świetnej byłby choćby remis. Cały czas na prowadzeniu znajdowali się przyjezdni, dzięki czemu na półmetku to oni wygrywali 42:36.

W 24. minucie położenie ekipy z Opola było jeszcze lepsze, bo wtedy wypracowała ona sobie już 10 "oczek" zaliczki - 52:42. Im bliżej końca trzeciej kwarty, tym jej przewaga zaczęła jednak maleć. GKS powrócił do gry do tego stopnia, że przed rozpoczęciem ostatniej odsłony tracił do Weegree AZS już tylko dwa punkty (57:59).