Bardzo niski poziom wody w Jeziorze Otmuchowskim. Zbiornik odsłania swoje tajemnice

Obniżenie poziomu wody w Jeziorze Otmuchowskim nie jest czymś bardzo rzadkim. Dzieje się tak, kiedy trwa okres lęgowy ptaków, albo gdy zarządca zbiornika prowadzi prace remontowe. W ostatnim czasie lustro wody obniżyło się jednak dużo bardziej, niż zwykle. W niektórych miejsca można wejść wiele metrów w głąb zbiornika i zobaczyć to co znajduje się pod powierzchnią. Taki stan jest spowodowany tym, że obecnie na terenie obiektu prowadzona jest olbrzymia inwestycja, która ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom regionu.

Co się dzieje na terenie zbiornika?

Wody Polskie we Wrocławiu prowadzą na Zbiorniku Otmuchowskim remont i odbudowę bruków ubezpieczenia skarpowego zapory czołowej zbiornika na odcinku prawie 6 kilometrów oraz wykonują narzut kamienny między ośrodkiem „Kotwica”, a ośrodkiem „Hala” w Otmuchowie. Równolegle prowadzone są roboty rozbiórkowe ubezpieczeń betonowych wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku od ośrodka wypoczynkowego „Fala Brzeg” do ośrodka.

Historia jeziora

Sam zbiornik powstawał w latach 1926 – 1933 na zachód od miasta. Powierzchnia Jeziora Otmuchowskiego wynosi 2.200 hektarów, przy objętości zgromadzonej w nim wody na poziomie prawie 143 milionów metrów sześciennych.

Całą budowlę okala wał o długości 6,5 kilometra i mimo wieku jest to bardzo solidna konstrukcja. Otmuchów, to najstarszy wielkopowierzchniowy zbiornik retencyjny w regionie administrowany przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Przy maksymalnym poziomie piętrzenia jezioro ma ok. 20 kilometrów kwadratowych powierzchni i gromadzi 130 milionów ton wody.