Basen Wodna Nuta w Opolu będzie gospodarzem ważnej imprezy pływackiej

Nie będzie to pierwszy raz, kiedy te zawody będą odbywać się w stolicy naszego województwa. Powracają one do niego po kilkuletniej przerwie. Wysoka ranga imprezy sprawia, że w sobotę i niedzielę zmagania w Opolu będą toczyć najlepsi polscy pływacy.

Z racji tego, że w przyszłym roku odbywać się będą igrzyska olimpijskie w Paryżu, tym razem rywalizacja będzie się toczyć na długim, 50-metrowym basenie.

Zawody rozpoczną się w sobotę (14 października) o godz. 9. Kolejna ich odsłona czekać nas będzie jeszcze tego samego dnia, o godz. o 17. Ostatni blok pucharowych zmagań odbędzie się z kolei w niedzielę o godz. 9.

W związku z organizacją imprezy, 14 października basen Wodna Nuta będzie wyłączony z powszechnego użytkowania. 13 października będzie natomiast można swobodnie korzystać z pływalni jedynie do godz. 18 (tego dnia nie będzie również zajęć aqua zumby), a 15 października zostanie ona otwarta dopiero o godz. 14.

Kolejna odsłona Areny Grand Prix Pucharu Polski odbędzie się w dniach 4-5 listopada w Lublinie. Z kolei od 23 do 26 listopada w Poznaniu rozgrywane będą zimowe mistrzostwa Polski.