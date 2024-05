Beata Kempa z poparciem Patryka Jakiego w wyborach europejskich

- Przyszła kadencja z punktu widzenia suwerenności naszego kraju i bezpieczeństwa ekonomicznego naszego kraju będzie bardzo ważne. To, co przygotowuje Unia Europejska w zakresie paktu migracyjnego, obok Zielonego Ładu to dyrektywy budynkowe. To dotknie każdego. Każdą rodzinę może to kosztować około 13 tysięcy złotych. To jest nie do udźwignięcia – mówiła Beata Kempa.