Będzie nowy blok komunalny. Gmina Strzelce Opolskie wybuduje 29 lokali gotowych do zamieszkania

Nowy blok stanie na terenie po dawnym "Miasteczku ruchu", w bliskim sąsiedztwie targowiska i pasażu handlowego "A-Centrum". Projekt zakłada budowę obiektu, w którym powstanie 29 mieszkań rozmieszczonych na dwóch piętrach.

Mieszkania mają mieć dwa lub trzy pokoje, a ich metraż będzie wynosić od 40 do ponad 70 metrów kwadratowych.

Budynek będzie wyposażony dodatkowo w:

Inwestycja została zaplanowana jeszcze w poprzedniej kadencji. Nowa rada miejska wraz z burmistrzem Janem Wróblewskim zdecydowali, że zrealizują tę inwestycję.

- To historyczna chwila, bo będzie to pierwszy taki budynek w gminie - mówi Jan Wróblewski. - Koszt inwestycji to około 10 milionów złotych, ale w 80 procentach będzie ona sfinansowana z dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozostałą część wyłoży gmina.