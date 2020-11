Będzie państwowy skup chryzantem na Opolszczyźnie. Jakie stawki i kto zapłaci? Zapłacić ma m.in. ARiMR oraz miasto Opole

W pomoc handlarzom przyszło miasto Opole. - Odkupimy od nich kwiaty, które następnie trafią między innymi do alei zasłużonych opolskiego cmentarza na Półwsi - powiedziała portalowi nto.pl Katarzyna Oborska-Marciniak z biura prasowego Urzędu Miasta w Opolu. Skup ma ruszyć we wtorek. W poniedziałek nie było jeszcze informacji, jaka ma być stawka i pula do wydania.