Beniaminek ze Starościna nie dał nikomu szans. Następny krok to 4 liga

Imponujące wyniki LZS-u Starościn generalnie nie były szczególnie dużym zaskoczeniem ze względu na kadrę, jaką dysponowała ta drużyna. Pełno w niej bowiem zawodników ogranych na wyższych szczeblach rozgrywkowych.

- To prawda, że mieliśmy w szatni wiele uznanych osobowości, ale kluczowe było to, że w naszym zespole każdy czuł się potrzebny - wyjaśnił Tomasz Kamiński. - Często podkreślałem, że sezonu nie wygrywa się pierwszą jedenastką, tylko ławką rezerwowych. To właśnie szeroka kadra pozwoliła nam cieszyć się z wywalczenia promocji na wyższy poziom rozgrywkowy. Nawet kiedy z powodu kontuzji bądź nadmiaru kartek wypadało nam kilku zawodników, zawsze mogłem wystawić na tyle mocny skład, że w naszych poczynaniach nie było widać utraty jakości. Nikt z zawodników mniej grających się nie obrażał. Każdy czekał na swoją szansę i na treningach robił wszystko, by wskoczyć do wyjściowego składu. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że wszyscy dołożyli swoją cegiełkę do awansu.