Betlejemskie Światło Pokoju już na Opolszczyźnie. W przyszłym tygodniu ogień będzie przekazany w Opolu

- Ja u siebie w domu trzymam ogień w kilku zniczach. Gdyby komuś światło zgasło to zawsze wracamy do źródła. Nie robimy żadnych uników i kombinacji – przekonuje Wiesław Janicki.

Dla harcerzy ogień ma wiele znaczeń. Tradycyjnie to symbol braterstwa, jedności i wspólnotowości. Jednak ten pochodzący z Groty Narodzenia Pańskiego jest szczególny. Jego przesłaniem jest niesienie pokoju.

- Dla mnie osobiście to nie jest zwykły symbol. To taka żywa obecność Chrystusa. Skoro pochodzi z Groty Narodzenia to ufamy, że tam jest ta rzecz duchowa, którą trudno sformułować, że to jest płomień Boży. Dlatego i miłość, i wiara, i nadzieja – to wszystko się pod tym kryje. A my jesteśmy od tego, żeby ten ogień przekazywać – mówi Wiesław Janicki.