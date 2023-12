Betlejemskie Światło Pokoju przekazane Opolanom. "Wojny wzmiacniają jego przesłanie"

Do Opola światło betlejemskie od lat dociera dwiema drogami. Harcerze ZHP przywożą ogień od Słowaków, a harcerze z ZHR otrzymują światło od skautów czeskich. Druhowie wspólne odpalają lampion w opolskiej świątyni.

- Wojna jest zawsze tragedią, w wyniku której cierpią niewinni ludzie, dlatego przesłanie tegorocznego światła z Betlejem, tak bardzo związane z pokojem, w sposób szczególny nabiera aktualności. Wzywa nas do jeszcze większego wysiłku i modlitwy w intencji pokoju w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w innych miejscach, gdzie toczą się wojny i giną ludzie. Wzywa nas także do zaangażowania w niesienie pomocy potrzebującym - mówił ks. Bogusław Król, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu (na Górce).

„Czyńmy pokój” to hasło tegorocznego Betlejemskiego Światłą Pokoju. Zawołanie brzmi jak odpowiedź na toczące się w świecie konflikty zbrojne.

We wtorek delegacje z różnych miejsc diecezji przybyły do Opola, aby zabrać niezwykłe światło do swoich świątyń i domów.

Przez najbliższe dni ogień będzie dostępny w kościele „na Górce”. Każdy może mieć na świątecznym stole w swoim domu płomień, który płonie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem.