Bez kierunkowskazów, pasów bezpieczeństwa i prawa jazdy. Tak podróżował 25-latek z Kędzierzyna-Koźla

Do zdarzenia doszło 24 stycznia przed godziną 15:00. Policjanci z ruchu drogowegona obwodnicy Kędzierzyna-Koźla zauważyli osobowego volkswagena, którego kierowca nie korzystał z pasów bezpieczeństwa oraz nie sygnalizował zmiany kierunku jazdy.

W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli.

- Za kierownicą siedział 25-letni mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla. Policjanci ustalili, że mężczyzna nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę, ponieważ nie miał prawa jazdy - czytamy w komunikacie policji.

Teraz za popełnione wykroczenia tj. kierowanie pojazdem pomimo braku uprawnień, niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz niesygnalizowanie zmiany kierunku jazdy mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem.

Przypominamy! W prztypadku jazdy pojazdem bez uprawnień sprawa obligatoryjnie jest kierowana do sądu. Za to wykroczenie grozi grzywna od 1500 zł do 30 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.