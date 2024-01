Bez prądu w opolskim. Gdzie 12.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (12.01 8:05) nie ma prądu w opolskim?

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Strzelniki nr od 57 do nr 75 oraz od nr 16 do nr 35

Gorzów ul. Byczyńska 37, Praszka ul. Fabryczna od nr 36 a do nr 78, Pilawy od nr 1 do nr 5 19.01 od godz. 8:00 do 17:00

Bierdzany, ulice: Starowiejska 23-31 i 28-38, Krótka, Opolska 28a-44 i 11-19a, Polna 1-6, Laskowska, Prosta, Szkolna do 21a, Boiskowa, Nadleśna, Stawowa 2-4 i 1-15 24.01 od godz. 8:00 do 13:00

powiat strzelecki

Izbicko ulice: Powstańców 1 do 47, 2 do 26, Wyzwolenia, Opolska 2, Strzelecka 1 do 49, 4 do 14.

18.01 od godz. 8:00 do 15:00

19.01 od godz. 8:00 do 15:00

Strzelce Opolskie ul. Gruszecka.

4.12 od godz. 9:00 do 15:00