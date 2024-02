Bez prądu w opolskim. Gdzie 13.02 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w opolskim 13.02? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w opolskim.

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Opole Lędziny, Ogródki Działkowe Stokrotka.

14.02 od godz. 8:00 do 11:00 Opole ul. Urodzaju, Żerkowicka, Kameralna, Sielska, Sobótki, Dziewanny, Marty, Wrocławska 225, 223 A, B, C, D i 212A.

14.02 od godz. 8:00 do 17:00 Opole ul. Żerkowicka 1A i 1B.

16.02 od godz. 8:00 do 13:00 powiat brzeski Żłobizna, ulice: Poziomkowa

13.02 od godz. 8:00 do 15:00 Brzeg, ulice: Wyszyńskiego nr 23, Kilińskiego 2

13.02 od godz. 13:30 do 20:00 Wyłączone Kopice bud 4-200

Wyłączona Kopice Kopalnia 1 15.02 od godz. 8:00 do 15:00 Leśniczówka, ulica Leśniczówka budynki nr 15, 16, 23 od 15.02 godz. 8:00 do 16.02 godz. 15:00 w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00

Grodków, ulica Wrocławska

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Brzezina, ulica: Brzezina, Zielęcice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Działkowa, Jabłkowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Rzemieślnicza, Topolowa, Wiejska, Zielona. od 1.05 godz. 8:30 do 1.06 godz. 15:00 powiat głubczycki Lubotyń od nr 85 do nr 96 i od nr 100 do nr 104

13.02 od godz. 8:00 do 14:00 Lubotyń od nr 85 do nr 96 i od nr 100 do nr 104

14.02 od godz. 8:00 do 14:00 Wyłączenie w miejsc. Kietrz ul. Niepodległości, Kościelna, Głubczycka, Bank. Plac Sportowy W godz. 8-14

14.02 od godz. 8:00 do 14:00 Lubotyń od nr 85 do nr 96 i od nr 100 do nr 104

15.02 od godz. 8:00 do 14:00

Lubotyń od nr 85 do nr 96 i od nr 100 do nr 104

16.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kluczborski Smardy Dolne, Przysiółek Sułoszyn - Karolina, Smardy Górne ul. Wielka 1-8,

Kościelna, Górna 1-8A, 13-17, Mostowa 5, 5A, 7.

15.02 od godz. 8:00 do 9:15 Smardy Dolne, Przysiółek Sułoszyn - Karolina, Smardy Górne ul. Wielka 1-8,

Kościelna, Górna 1-8A, 13-17, Mostowa 5, 5A, 7.

16.02 od godz. 8:00 do 9:15 powiat krapkowicki Gogolin, ulice: Słoneczna, Strzebniów, Wojska Polskiego, Plebiscytowa 1-3

14.02 od godz. 8:00 do 14:00 Kórnica, ulice: Główna 1-41 oraz 2-34, Krapkowicka 5-13

16.02 od godz. 9:00 do 12:00 Dziedzice, ulice: Polna, Szkolna 2, Główna 2-54 oraz 3-53

19.02 od godz. 8:00 do 15:00

Dziedzice, ulice: Polna, Szkolna 2, Główna 2-54 oraz 3-53

20.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kędzierzyńsko-kozielski Kędzierzyn-Koźle ul. Szkolna, Pod Dębami.

13.02 od godz. 9:00 do 13:00 REŃSKA WIEŚ ul. Rajska

14.02 od godz. 8:30 do 14:00 REŃSKA WIEŚ

14.02 od godz. 8:30 do 14:00 Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat namysłowski Namysłów ul. Wiązowa dz.nr 172/6 do 172/12.

13.02 od godz. 9:00 do 14:00 Ligota Książęca nr 1-11 i 60-73.

13.02 od godz. 9:00 do 15:00 Domaszowice dz.nr 159/4 do 159/13 i 160/9 do 160/19.

15.02 od godz. 8:00 do 14:00

Krogulna, ulica Łąkowa, Namysłowska 9-25, Rybacka, Dolna, Stawowa 1

15.02 od godz. 8:00 do 15:00 Zieliniec nr 99-101, 1, 2.

16.02 od godz. 8:00 do 15:00 Łączany nr 2-38 i 11-37.

20.02 od godz. 9:00 do 12:00 powiat nyski Kamienna Góra, ulica Kamienna Góra

13.02 od godz. 7:30 do 15:00 Nysa, ulice: Długosza od bud nr 20 do bud. nr 57B, Augustowska od bud. nr 41 do bud. nr 55, Zygmuntowska bud. nr 1, Pomorska od bud. nr 1 do bud. nr 20

13.02 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Głuchołazy, ulice:, Powstańców Śląskich 13B

14.02 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Mańkowice, posesja : 122

15.02 od godz. 8:00 do 15:00 Jędrzychów,ul. Kolibrowa dz. nr 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 64/4, 64/5, 64/7, 64/8, 64/9

15.02 od godz. 8:00 do 15:00

Rysiowice, ulica Rysiowice

15.02 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Iława, posesje:

16.02 od godz. 7:30 do 15:00 , Cała m. Nieradowice, W m. Maciejowice bud. nr od 6 do bud. nr 23B oraz od bud. nr 54 do budy nr 63

16.02 od godz. 8:00 do 14:00 Cała m. Maciejowice oraz cała m. Starowice

16.02 od godz. 8:00 do 14:00 Miejscowość Szadurczyce, w części miejscowości Bielice

16.02 od godz. 8:00 do 16:00 Chróścina ulice: Tumbewa, Boczna, Krótka, Szkolna.

22.02 od godz. 8:00 do 15:00 bez napięcia pozostanie część miejscowości Śmiłowice od 14.06 godz. 8:00 do 14.12 godz. 14:00

w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00

Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oleski Strojec ul. Częstochowska od nr 84 i 104 do nr 111 i 157 ul. Stanisławka od nr 1 do nr 6.

13.02 od godz. 8:00 do 17:00 Strojec ul. Częstochowska od nr 84 i 104 do nr 111 i 157

14.02 od godz. 8:00 do 17:00 Broniec od nr 42 do nr 45, Borki Małe ul. Oleska 17

14.02 od godz. 9:00 do 12:00 Strojec ul. Częstochowska od nr 84 i 104 do nr 111 i 157

15.02 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Olesno

Kolonia Łomnicka 51-59 , 60,62,63,64

15.02 od godz. 8:00 do 12:00 Główczyce, ulice Dobrodzieńska, Dolna, Sportowa, Wystrzycka, Wiejska 16-Zwóz, Stawowa nr 1.

15.02 od godz. 8:30 do 14:30

Strojec ul. Częstochowska od nr 84 i 104 do nr 111 i 157

16.02 od godz. 8:00 do 17:00 Grodzisko ul. Górna 1, 2

19.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat opolski Żelazna ul. Leśna od 18 do końca, Warszawska, Nadodrzańska, Polna, Opole ul. Księżycowa 41A, 41B, 20, Strażacka 29, Opolska 33-35, Opolska od 38 do końca.

13.02 od godz. 8:00 do 13:00 Rybna, ulice: Kościelna, Kasztanowa nr 2,Wiejska nr3 i nr 5 od 13.02 godz. 8:00 do 14.02 godz. 15:00

Dylaki ul. Jeziorna od 5 i 16 do końca, Brzozowa, Szkolna od 53 do końca, Sosnowa.

14.02 od godz. 8:00 do 11:00 Wawelno ul. Brzozowa działka numer 944/260

14.02 od godz. 8:00 do 13:00 Wyłączonych 2 odbiorców:

14.02 od godz. 8:00 do 15:00

KRASIEJÓW ul. Słoneczna od 12 i 13 do końca, Zielona 2-8 i 1-9, Spacerowa oprócz 2 i 3, oraz JURAPARK.

14.02 od godz. 9:00 do 13:00 Tarnów, ul. Tuwima, Działkowa, Bank, Klimasa 21-33 i 54-64, Ślepa, Pardubicka 3, Łączna 1, 3, 5, Kościuszki, 1-Maja 1-15 i 2A-16, Koraszewskiego, Zielona 1-11, Kopernika od 12 i 13.

15.02 od godz. 8:00 do 11:00 Dąbrowa ul. Kamienna 1 i 3.

15.02 od godz. 8:00 do 8:30 Szczedrzyk ul. Pogodna, Leśna, Spacerowa, Żeglarska 1-11.

15.02 od godz. 8:00 do 14:00 Boguszyce ul. Złotnicka działka numer 724/42

15.02 od godz. 8:00 do 15:00 Niemodlin, ulica Opolska, Niemodlin, ulice: Kraszewskiego, Dąbrowskiej, Lutosławskiego, , Reymonta, Kochanowskiego, Sady 1-79

15.02 od godz. 8:00 do 15:00 Radomierowice ul. Wolności, Szkolna, Wiejska, Polna, oraz Młodnik.

15.02 od godz. 9:00 do 12:00

Dąbrowa ul. Kamienna 1 i 3.

15.02 od godz. 11:30 do 12:00 Grodziec ul. Częstochowska od 153 i 180 do końca, Robotnicza, Polna.

16.02 od godz. 8:00 do 11:00 Grodziec ul. Częstochowska 2d-22a i 1c-25, Leśna, Brzozowa.

16.02 od godz. 8:00 do 11:00 Chrząstowice ul. Ozimska 2-10 i 1-19, Krótka, Zwycięstwa, Cicha, Kotorska 2, Kwiatowa.

16.02 od godz. 8:00 do 15:00

Chróścice ulice: Sienkiewicza od 1 do 11, Dąbrowa od 21 do końca i od 20 do końca, Słodka, Kwaśna od 2 do 38 i od 1 do 49, Polna od 2 do 12, Św. Jadwigi, Konopnickiej, Żeromskiego.

16.02 od godz. 9:00 do 14:00 Dębska Kuźnia ul. Wiejska 35-65 i 32-78, Polna, Cicha, Niwecka 1-3, Dąbrowskiego

19.02 od godz. 8:00 do 11:00

Stara Schodnia ul. Powstańców Śląskich 40-70 i 29-57, Gołąba do 9 i 16.

21.02 od godz. 8:00 do 11:00 Krasiejów ul. Myślinka 6-9.

21.02 od godz. 8:00 do 11:00 powiat prudnicki Łącznik, ulice: Młyńska 7-11, Fabryczna 4-16

13.02 od godz. 8:00 do 15:00 ulice: Młyńska 7-11, Fabryczna 4-16 od 15.02 godz. 8:00 do 16.02 godz. 15:00 Rudziczka: bud. nr parzyste 72-178, nr nieparzyste 65-157 oraz

182, 190-194, 202, 243-271

15.02 od godz. 10:00 do 12:00 powiat strzelecki Kielcza ulice: Dobrego Pasterza, Wajdy, Polna, Mostowa, Leśna, Powstańców Śląskich, Krótka, Miarki, Sosnowa, Wiosenna, Dworcowa, Konopnickiej, Kopernika, Nowe Osiedle, Opolska, Stare Osiedle, Słoneczna, Topolowa, Nowowiejska, Torowa. Żędowice ulice: Młyńska, Opolska od nr. 16 i 23, Tuwima.

13.02 od godz. 9:00 do 14:00

Kielcza ulice: Mostowa, Zamoście, Krótka, Powstańców Śl. od nr 49 do nr 64, Leśna od nr 26 do nr 58.

13.02 od godz. 9:00 do 14:00 Jemielnica ul. Wiejska od nr 2 do 30 i od nr 5 do nr 43A.

14.02 od godz. 8:00 do 9:00 Jemielnica ul. Wiejska od nr 2 do 30 i od nr 5 do nr 43A.

14.02 od godz. 14:00 do 15:00

Zawadzkie ul. Opolska 1, 1A, 1B, 1C, 1D

15.02 od godz. 8:30 do 14:00 Kolonowskie ulice: Pluderska - cała, Haraszowskie od nr 12a do nr 32 i od nr 33 do nr 61, słoneczna - cała, Dębowa - cała, Klonowa - cała.

16.02 od godz. 8:00 do 11:00 Wyłączenie: Niezdrowice ul Wiejska 44 do 56 i 51 do 91

16.02 od godz. 8:30 do 14:30

Strzelce Opolskie ulice Opolska 15 i Centrum Meblowe Gucz Sosnowa 8

20.02 od godz. 8:00 do 10:00 Żędowice ul. Strzelecka 30 do 42 i 43 do 51a oraz ul Chrobrego 1 do 3 i 2 do 10.

20.02 od godz. 9:00 do 14:00 Strzelce Opolskie ulice Opolska 15 i Centrum Meblowe Gucz Sosnowa 8

20.02 od godz. 13:00 do 15:00 Strzelce Opolskie ul. Gruszecka.

4.12 od godz. 9:00 do 15:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

