Bez prądu w opolskim. Gdzie 19.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Namysłów ulica Na Skarpie od 9 do 38. 22.11 od godz. 8:00 do 14:00

Przymiarki od nr 51 do nr 60 i nr 196 24.11 od godz. 8:00 do 14:00

Sołtysy od nr 1 do nr 9 i od nr 44 do nr 45. 23.11 od godz. 8:00 do 16:00

Bukowno od nr 1 do nr 16 i od nr 4 do nr 34 23.11 od godz. 8:00 do 15:00

Przymiarki od nr 51 do nr 60 i nr 196 23.11 od godz. 8:00 do 14:00

Przymiarki od nr 51 do nr 60 i nr 196 22.11 od godz. 8:00 do 14:00

Strzelce ul. Szpitalna nr 5 i ul. 1 Maja od nr 35 do nr 55 i ul. 1 Maja nr 38. 22.11 od godz. 8:00 do 10:00

Zawadzkie, ulice: Waryńskiego, Opolska 17 do 21, Szpitalna 1, Lubliniecka 1, 2, 2a. 22.11 od godz. 8:00 do 14:00

Strzelce ul. Szpitalna nr 5 i ul. 1 Maja od nr 35 do nr 55 i ul. 1 Maja nr 38. 22.11 od godz. 13:00 do 15:00

Zawadzkie, ulica: Chopina 1, 3, 5, 5a.

23.11 od godz. 8:00 do 14:00

Szymiszów ul. Suska, Mała, Skład Opału EWPOL, ZK-1720

23.11 od godz. 8:00 do 15:00

Szymiszów ul. Dworcowa od nr 8 do 24 i od nr 7B do 35.

23.11 od godz. 8:00 do 10:00

Szymiszów ul. Dworcowa od nr 8 do 24 i od nr 7B do 35.

23.11 od godz. 13:00 do 15:00

Strzelce ul. Topazowa od 2 do 28 i od 1 do 9, Nefrytowa od 2 do 10 i od 1 do 9.

24.11 od godz. 8:00 do 10:00

Strzelce Opolskie ulice: Topazowa, Nefrytowa, Agatowa, Gogolińska

24.11 od godz. 8:00 do 15:00

Strzelce ul. Topazowa od 2 do 28 i od 1 do 9, Nefrytowa od 2 do 10 i od 1 do 9.

24.11 od godz. 13:00 do 15:00