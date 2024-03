Bez prądu w opolskim. Gdzie 22.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (22.03 8:04) nie ma prądu w opolskim?

Karmonki Nowe od nr 20 do nr 69 22.03 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Roszkowice, budynki od nr 1 do nr 6 oraz od nr 43 do nr 69 26.03 od godz. 8:00 do 15:00

Głębocko od nr domu 26 do 38a,b,c,d,f 27.03 od godz. 8:00 do 13:00

Ptakowice, od nr 1 do nr 25 27.03 od godz. 8:00 do 15:00

Grocholub Brożec ul. Opolska od nr 44 do nr 60 , ul. Leśna cała 25.03 od godz. 13:00 do 15:00

W miejscowości Nysa, ulice: Baligrodzka, Piłsudskiego, Rejtana. Budynki od numeru 15 do 62A. 22.03 od godz. 12:00 do 15:00

Przełęk, od bud. nr 1 do bud nr 15 oraz od bud nr 52 do bud nr 79A 28.03 od godz. 8:00 do 15:00

Dobrodzień ul. Dworcowa 1, 1A, 3, 5, 6, 12, 14, 20, 22, Kolejowa, K. Mańki nr 13 i nr 15, Piastowska od nr 19 do nr 41 oprócz nr 39B i od nr 38 do nr 56 25.03 od godz. 9:00 do 12:00

W miejscowości Rzędziwojowice, posesje: od nr 42 do 58 28.03 od godz. 8:00 do 13:00

Mochów,

27.03 od godz. 13:00 do 15:00

powiat strzelecki

Ligota Dolna : Wiejska nr 32, Orlika - całość.

25.03 od godz. 8:00 do 14:00

Raszowa ulice: Góry Świętej Anny od nr 92 do nr 98 i od nr 93 do nr 103,

Dworcowa od nr 1 do nr 19 i od nr 2 do nr 12

26.03 od godz. 8:00 do 14:00

Strzelce Opolskie ulice:

Strzelce Bytomskich 82, Gogolińska - ogródki działkowe, Fabryczna - rozdzielnia gazu.

26.03 od godz. 8:00 do 14:00

Strzelce ul.

Osiedle , Fabryczna od nr 8 do nr 60 i od nr 25 do nr 43.

26.03 od godz. 8:00 do 10:00

Strzelce ul.

