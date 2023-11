Bez prądu w opolskim. Gdzie 24.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w opolskim 24.11? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w opolskim.

Gdzie obecnie (24.11 5:04) nie ma prądu w opolskim?

powiat oleski Sołtysy, Wierzbie, Dobijacz

24.11 od godz. 4:42 do 7:00 powiat opolski Wyłączone boisko od 23.11 godz. 8:00 do 24.11 godz. 15:00 Węgry, Osowiec, Kolanowice, Kotórz Mały od 23.11 godz. 23:04 do 24.11 godz. 6:00 Czarna Woda, Okoły, ulice: Polna, Leśna, Wiejska, Okoły, ulice: Polna, Leśna

24.11 od godz. 0:13 do 11:00 Okoły, ulica Wiejska, Okoły, ulice: Polna, Leśna, Wiejska, Okoły, ulice: Polna, Leśna, Czarna Woda

24.11 od godz. 2:40 do 11:45

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Opole Opole Ogródki Działkowe Oaza

28.11 od godz. 8:00 do 13:00 Stacja gazowa Opole Zachód przy ul. Bajkowej

30.11 od godz. 8:00 do 17:00

powiat brzeski Brzeg, ulica: Bolesława Chrobrego 24A, 24B

27.11 od godz. 8:00 do 15:00 Brzeg, ulica: Grobli

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 Brzeg, ulice: Młynów- MEW Brzeg OPZ95046

30.11 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Nowa Wieś Mała - Elewator. od 30.11 godz. 8:00 do 1.12 godz. 15:00 w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 Grodków, ulica Wrocławska

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Brzezina, ulica: Brzezina, Zielęcice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Działkowa, Jabłkowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Rzemieślnicza, Topolowa, Wiejska, Zielona. od 1.05 godz. 8:30 do 1.06 godz. 15:00 powiat głubczycki Kietrz Biochem, Kietrz ul. Ogrodowa od nr1 do nr 16, ul. Raciborska od nr 4 do nr 137, ul. Polna od nr 1 do nr 3, ul. Górska od nr 1 do nr 28, ul. Długa od nr 23 do nr 29 , ul. Zbożowa i Piekarnia oraz Dom Pomocy Społecznej.

24.11 od godz. 13:00 do 15:00

KROTOSZYN

27.11 od godz. 9:00 do 13:00 Włodzienin nr. parzyste 114-138, nieparzyste 87-113 od 28.11 godz. 8:00 do 29.11 godz. 15:00 Kietrz Szkoła i Basen

1.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat krapkowicki Żyrowa ul. Ogrodowa, Dworska

6.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kędzierzyńsko-kozielski Roszowski LAS ul. ul. Planetorza, Starowiejska, Malczewskiego, Nad Odrą.

24.11 od godz. 9:00 do 13:00 Cisowa ul. Brzechwy, Wakacyjna, Zakątek, Jesienna.

27.11 od godz. 8:00 do 9:00 Kędzierzyn Koźle ul. Fredry 18, 18A.

27.11 od godz. 9:00 do 13:00 Cisowa ul. Brzechwy, Wakacyjna, Zakątek, Jesienna.

27.11 od godz. 13:00 do 14:00 CISEK ul. Planetorza, Zacisze, Olszowa.

30.11 od godz. 8:00 do 9:00 Cisek ulice: Planetorza 2, Bełk, Kochanowskiego.

30.11 od godz. 9:00 do 13:00

CISEK ul. Planetorza, Zacisze, Olszowa.

30.11 od godz. 13:00 do 14:00 Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat namysłowski Namysłów ul. Reymonta 68.

27.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat nyski bez napięcia pozostanie część miejscowości Śmiłowice od 14.06 godz. 8:00 do 14.12 godz. 14:00 w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00

Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oleski Przymiarki od nr 51 do nr 60 i nr 196

24.11 od godz. 8:00 do 14:00 Wysoka 72F, klienci zasilani ze złącz kablowych ZKP4067, ZKP9657, ZKP9284

24.11 od godz. 9:00 do 14:00 Przymiarki od nr 51 do nr 60 i nr 196

27.11 od godz. 8:00 do 14:00 Janów, ul. Częstochowska od nr 4 do nr 16 i od nr 3 do nr 27, ul. Ogrodowa od nr 2 do nr 6, ul. Szkolna

28.11 od godz. 8:00 do 10:00 Olesno Siedem Źródeł nr 5A, 6, 8, 8A

30.11 od godz. 8:30 do 10:00 Olesno Siedem Źródeł nr 5A, 6, 8, 8A

30.11 od godz. 8:30 do 14:00

powiat opolski Osiny ul. 18a-58a, Opolska 31-59C, Stawowa, Komprachcice ul. Krzyżowa 11, 12, 13a, 14, 15, 16, 17, 19.

27.11 od godz. 8:00 do 13:00 Wyłączenie MEW MOP Młyński Staw OPZ75165

28.11 od godz. 8:00 do 11:00 Grodziec Ul. Częstochowska od 25b-63 i od 24-90. Brzozowa od 18 do ul. Dolnej, Dolna, Krótka, Kwiatowa do 12 i Ogrodowa 25.

28.11 od godz. 9:00 do 13:00 Wyłączenie MEW Rzędziwojowice OPZ75164

28.11 od godz. 11:00 do 15:00 powiat prudnicki Prudnik, ulice: Skowrońskiego bud. 4

27.11 od godz. 8:00 do 15:00 Chocim, ulica Chocim 1-9

27.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat strzelecki Strzelce ul. Topazowa od 2 do 28 i od 1 do 9, Nefrytowa od 2 do 10 i od 1 do 9.

24.11 od godz. 8:00 do 10:00

Strzelce Opolskie ulice: Topazowa, Nefrytowa, Agatowa, Gogolińska

24.11 od godz. 8:00 do 15:00 Strzelce ul. Topazowa od 2 do 28 i od 1 do 9, Nefrytowa od 2 do 10 i od 1 do 9.

24.11 od godz. 13:00 do 15:00 Barut ul. Wiejska od nr 87 do nr 101

Piotrówka ul. Kościuszki nr 182 i 184

Jemielnica ul. Wiejska od nr 1 do nr 3

ul. Marka Prawego od nr 16 do nr 22 i od nr 19 do nr 33

28.11 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

