Bez prądu w opolskim. Gdzie 25.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (25.03 14:05) nie ma prądu w opolskim?

Grocholub Brożec ul. Opolska od nr 44 do nr 60 , ul. Leśna cała 25.03 od godz. 13:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Ptakowice, od nr 1 do nr 25 27.03 od godz. 8:00 do 15:00

Głębocko od nr domu 26 do 38a,b,c,d,f 27.03 od godz. 8:00 do 13:00

Roszkowice, budynki od nr 1 do nr 6 oraz od nr 43 do nr 69 26.03 od godz. 8:00 do 15:00

Czepielowice, od nr 43A do nr 88A 4.04 od godz. 8:00 do 15:00

Przełęk, od bud. nr 1 do bud nr 15 oraz od bud nr 52 do bud nr 79A 28.03 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Rzędziwojowice, posesje: od nr 42 do 58 28.03 od godz. 8:00 do 13:00

Stobrawa, ulica Wtosa od nr 47 do nr 57oraz od nr 58 do nr 66, ul. Boczna, Krótka, Leśna 3.04 od godz. 8:00 do 15:00

Raszowa ulice: Góry Świętej Anny od nr 92 do nr 98 i od nr 93 do nr 103, Dworcowa od nr 1 do nr 19 i od nr 2 do nr 12 26.03 od godz. 8:00 do 14:00

Utrata ul. Stawa nr 16 i od nr 9 do nr 31. 27.03 od godz. 8:00 do 10:00

Strzelce ul. Osiedle , Fabryczna od nr 8 do nr 60 i od nr 25 do nr 43. 26.03 od godz. 13:00 do 15:00

Utrata ul. Stawa nr 16 i od nr 9 do nr 31. 27.03 od godz. 13:00 do 15:00

Utrata ulice: Stawowa nr od nr 33 do nr 41 i od nr 43 do nr 49

Jaryszów ulice: Zielona, Stawowa, Ujazdowska, Zwycięstwa od nr 1 do nr 13 i od nr 2 do nr 12A, Polna, Strzelecka od nr 1 do nr 7 i od nr 2 do nr 14.

28.03 od godz. 8:00 do 15:00

Jaryszów: ul. Polna 1B - Transkom,

Dziedzinki: ul. Utrata,

Stary Ujazd: Główna, Cementarna, Jordańska, Krzywa,

28.03 od godz. 8:00 do 15:00

Jaryszów ulice: ul. Spokojna, ul. Strzelecka od nr 9 do nr 21 i od nr 18 do nr 42, Leśna, 1 Maja od nr 6 do nr 16 i od nr 3 do nr 15, ul. Zwycięstwa od nr 11 do nr 15 i od nr 12 do nr 14,

28.03 od godz. 8:00 do 10:00

28.03 od godz. 13:00 do 15:00