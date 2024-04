Bez prądu w opolskim. Gdzie 6.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Opole

Opole, ulica Kwoczka 66-100 i 71-103

15.04 od godz. 8:00 do 16:00

Złotniki ul. Ogrodowa 11 oraz Spokojna 4

16.04 od godz. 8:00 do 13:00

Opole ul. Duszy, Szkolna, Migdałowa, Wodna, Prószkowska od 239 do 249 oraz od 196 do 204, Buhla od 52 do 62 oraz od 17 do 21, Krapkowicka 113, Ligudy od 1 do 9 oraz od 4 do 6, Kentenicha 8

16.04 od godz. 8:00 do 16:00

powiat brzeski

Rogalice, od nr 40 do nr 47A

9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Strzelniki, numery od 16 do 35 oraz od 57 do 75

9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Lubsza Ul. Zielona, Klonowa, Akacjowa, Dębowa, Słoneczna od nr 1 do nr 8, Brzeska od nr 91 do nr 111

10.04 od godz. 8:00 do 15:00