Bezpieczna droga do szkoły w województwie opolskim. Strażnicy miejscy stoją z kamerą przy szkołach, dalej czekają policjanci

Zapowiada, że takie wspólne działania policjantów i strażników miejskich z Opola będą prowadzone w okolicy szkół w stolicy regionu jeszcze przez tydzień. To samo tyczy się też innych miast Opolszczyzny, w których mundurowi współpracują w podobny sposób z tamtejszymi strażnikami.

- Dzieci wróciły do szkół po dłuższej przerwie niż zwykle, spowodowanej epidemią koronawirusa . Dlatego tym bardziej trzeba uczulać kierowców na to, aby w rejonie placówek oświatowych zachowywali szczególną ostrożność - mówi Maciej Milewski z wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Jeśli kamera rejestrowała pojazd poruszający się z nadmierną prędkością, policjanci byli o tym informowali i zatrzymywali kierowcę do kontroli. Karani byli także rowerzyści poruszający się niezgodnie z przepisami, na przykład przejeżdżający przez pasy na czerwonym świetle.

Maciej Milewski zaznacza, że przygotowania do tegorocznej edycji akcji "Bezpieczna droga do szkoły" rozpoczęły się w sierpniu.

- Wtedy policjanci sprawdzali infrastrukturę drogową w okolicy szkół. Skończyło się to kilkunastoma wnioskami do zarządów dróg o jej poprawę. To polegało głównie na odmalowaniu pasów na jezdni, przycięciu gałęzi drzew zasłaniających oznakowanie poziome czy też naprawie uszkodzonej sygnalizacji - wylicza.

Maciej Kędra z Komendy Miejskiej Policji w Opolu zaznacza, że istotnym elementem akcji są także działania edukacyjne adresowane do dzieci.

- Epidemia koronawirusa nieco pokrzyżowała nam plany. Jesteśmy jednak przygotowani na to, że spotkania, które normalnie odbywałyby się w szkołach, będą się odbywać zdalnie, za pośrednictwem sieci - zaznacza.

Policjanci planują rozdawanie dzieciom odblasków i zalecają, by te nosiły je nie tylko poza terenem zabudowanym. - W miastach zdarzają się słabo oświetlone ulice albo niedoświetlone przejścia dla pieszych. Dziecko z odblaskiem jest widoczne dla kierowcy z odległości nawet 130 metrów. Dziecko bez odblasku kierowca może zauważyć dopiero w odległości 30 metrów. Wtedy nie wystarczy już czasu na hamowanie i może dojść do tragedii. Dlatego noszenie odblasków jest takie ważne - stwierdza Maciej Milewski.