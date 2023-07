Biała wraca na turystyczną mapę Opolszczyzny. Mają trzy wieże, ale atrakcji jest więcej. Turyści dostaną nawet bonifikatę na obiad

Stawiamy na turystykę weekendową. Oferta naszego małego miasteczka, to pomysł na jeden dzień, więc musi być powiązana z innymi atrakcjami w okolicy. Ze zwiedzaniem Mosznej, Głogówka, Prudnika czy czeskiego pogranicza. Region jest bardzo ciekawy – mówił niedawno w rozmowie z nto.pl burmistrz Białej Edward Plicko. - Rocznie pałac w Mosznej odwiedza ok. 300 tysięcy turystów. Liczymy, że jakieś 10 – 20 procent trafi do nas.

W ciągu ostatnich 8 lat władze Białej zainwestowały ok. 25 milionów złotych w renowację zabytkowych budynków oraz w infrastrukturę rekreacyjną. W nadchodzącym sezonie chcą to wszystko udostępnić turystom.

Od kwietnia zwiedzający mogą oglądać dwie odrestaurowane w ubiegłym roku wieże – Wieżę Wodną z początku XVII wieku oraz licząca nieco ponad 100 lat wieżę ciśnień.

Obie kiedyś zaopatrywały miasto w wodę. Trzecim zabytkiem, dostępnym od 2 lat jest średniowieczna Wieża Prudnicka w centrum. W Białej można też zwiedzić największy na Opolszczyźnie cmentarz żydowski, który ma nagrobki nawet z XVII wieku.