Biskupów w gminie Głuchołazy sprząta po powodzi i liczy straty

W 1997 roku nie było tyle wody. Nie wiedziałam, co robić. Strażacy i pomoc była od samego początku, ale wszyscy byli bezsilni – mówi Jolanta Tracz z Biskupowa. - W ostatniej chwili, gdy woda już płynęła przez podwórze, przestawiłam samochód i motocykl wyżej. Woda nie sięgnęła mieszkania, ale worki w drzwiach pomogły, bo jak po drodze jeździły wozy strażackim, to fale mogły się dostać do środka domu.

- Zanim się włączyły syreny we wsi, ja już miałem wodę w podwórku – opowiada Mateusz Piasecki. - Szkody dopiero liczymy.

Strażacy ściągnęli do Biskupowa bardzo duże siły, łącznie z opolską kompanią przeciwpowodziową z Brzegu. W całym powiecie pracowało wieczorem we wtorek ponad pół tysiąca ludzi, w tym 32 zastępy straży zawodowej i 115 zastępów OSP. Dopóki jednak płynęła fala powodziowa, możliwości interwencji były ograniczone. Pompowania wody z piwnic zaczęły się w nocy, gdy woda wróciła do koryta rzeki.