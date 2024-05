Blacha 2115, czyli Mademoiselle w Magnum Clubie. To był kolejny mocny hiphopowy koncert

A już w najbliższą sobotę (18 maja) kolejna impreza w Magnum Clubie.

- Król pompy TAITO w Magnum Clubie! Zapraszamy na mocny klubowy wieczór. Gwarantujemy, że TAITO to prawdziwy mistrz dobrego uderzenia. Cały wieczór zagrzewać do melanżu będzie Was Michael Aqua - zapowiadają organizatorzy imprezy w Magnum Clubie. - Początek imprezy o godz. 21:00.