Brak prądu w opolskim. Sprawdź gdzie 11.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Czy są planowane wyłączenia prądu w opolskim 11.05? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 11.05. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Opole Opole ulica Waryńskiego 33.

13.05 od godz. 8:00 do 15:00 Opole ulica Waryńskiego 35.

13.05 od godz. 8:00 do 15:00 Opole, ul. Niemodlińska Rodzinne Ogródki Działkowe OAZA

14.05 od godz. 8:00 do 15:00 Opole ulica Waryńskiego 37, 39, 41.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00 Opole, ul. Niemodlińska Rodzinne Ogródki Działkowe OAZA

17.05 od godz. 8:00 do 12:00 powiat brzeski Kościerzyce, od nr 137 do nr 154

13.05 od godz. 8:00 do 15:00 Strzelniki, od nr 15 do nr 35 oraz od nr 56 do nr 75

14.05 od godz. 8:00 do 15:00 Dębina, ulica Dębina Budynki od 12 do 29A

14.05 od godz. 8:00 do 15:00

Dębina, ulica Dębina Budynki od 12 do 29A

15.05 od godz. 8:00 do 15:00 Domki rekreacyjne Nowa Wieś Mała dz. od nr 291 do nr 340, Kantorowice dz. od nr 270 do nr 351

15.05 od godz. 8:00 do 15:00 Dębina, ulica Dębina Budynki od 12 do 29A

16.05 od godz. 8:00 do 15:00 Domki rekreacyjne Nowa Wieś Mała dz. od nr 291 do nr 340, Kantorowice dz. od nr 270 do nr 351

16.05 od godz. 8:00 do 15:00 Mąkoszyce, Kolejowa budynki od nr 15 do nr 43 - nr nieparzyste, od nr 40 do nr 74 nr parzyste

16.05 od godz. 8:00 do 15:00 Lubsza, ulica Kukurydziana 1A, 1B

16.05 od godz. 8:00 do 15:00

Dębina, ulica Dębina Budynki od 12 do 29A

17.05 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 Grodków, ulica Wrocławska

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Brzezina, ulica: Brzezina, Zielęcice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Działkowa, Jabłkowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Rzemieślnicza, Topolowa, Wiejska, Zielona. od 1.05 godz. 8:30 do 1.06 godz. 15:00 powiat głubczycki Głubczyce Sady

13.05 od godz. 8:00 do 14:00 Głubczyce ul. Sudecka 10, 10a, 10b.

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 Tłustomosty nr. 1-90

15.05 od godz. 8:00 do 10:00 Głubczyce ul. Gdańska.

17.05 od godz. 8:00 do 11:00 Tłustomosty nr. 1-90

17.05 od godz. 13:00 do 15:00 powiat kluczborski Szklarnia nr 1-14

14.05 od godz. 8:00 do 11:30

Nowa Bogacica, Zameczek, Piecki, Bukowo, Dziubek.

14.05 od godz. 9:00 do 12:00 Komorzno, ul Parkowa 1, 8, 9, 10, 12-13, 15-16, Kościół.

15.05 od godz. 9:00 do 12:00 Proślice, całe oraz Biogazownia, Owczarnia, Elewatory.

16.05 od godz. 8:00 do 14:30 powiat krapkowicki Jasiona ulice: Myśliwca, Krótka, Polna, Główna, Słoneczna, Mickiewicza.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Żyrowa ulice: Domańskiego, Myśliwca, Boczna, Gaschin

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Oleszka ulice: Kościuszki, Wiejska

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Dalnia Skały, Oleszka ul. Skalna

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kędzierzyńsko-kozielski Reńska Wieś ulice: Boczna, Ogrodowa, Klonowa, Słoneczna, Sportowa, Opolska, Związkowa, Górna, Harcerska, Spokojna, Parkowa, Raciborska, Rajska, Kamienna, Dębowa, Lipowa, Długomiłowice ulice: Pierzchowicka, Żabnik, Dworcowa, Polna, Ogrodowa, Dębowska, Kwiatowa, Sloneczna, Zdrowotna.

14.05 od godz. 8:00 do 18:00 Większyce ul. Księżycowa, Długa, Ogrodowa, Raciborska, Parkowa, Szkoła, Krótka, Piękna, Kwiatowa, Harcerska, Hahna, Zamkowa, Chabrowa, Łąkowa, Kozielska-wodociągi

15.05 od godz. 8:00 do 10:00 Większyce ul. Księżycowa, Długa, Ogrodowa, Raciborska, Parkowa, Szkoła, Krótka, Piękna, Kwiatowa, Harcerska, Hahna, Zamkowa, Chabrowa, Łąkowa, Kozielska-wodociągi

15.05 od godz. 13:30 do 16:00 Kędzierzyn Koźle Kuźniczki Aleja Armii Krajowej - Ogródki Działkowe

17.05 od godz. 9:00 do 14:00 Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat namysłowski Siemysłów nr 34-95.

14.05 od godz. 9:00 do 15:00 Smarchowice Małe nr 1-15 i 16-36 od 15.05 godz. 8:00 do 17.05 godz. 15:00

Krogulna, ulica Namysłowska 1-6, 11-25, ulica Dolna, Rybacka

15.05 od godz. 8:30 do 16:00 Bąkowice PGR

15.05 od godz. 9:00 do 14:00 Głuszyna, ulica Główna 106-124, 143-159

16.05 od godz. 9:00 do 13:00 Głuszyna ulica Kościelna 1-27, 2-22, Główna 86-100, 143-159, Rychtalska 2-4

17.05 od godz. 9:00 do 13:00 powiat nyski Ścibórz dz. nr od 579/11 do dz. nr 579/31

13.05 od godz. 8:00 do 15:00 Kamienica, dz. nr 75/10,75/9,75/8,75/7,75/6,75/5,75/4,75/3,75/2,75/1

14.05 od godz. 8:00 do 15:00 Kamienica, dz. nr 75/10,75/9,75/8,75/7,75/6,75/5,75/4,75/3,75/2,75/1

14.05 od godz. 8:00 do 15:00 Kubice, budynki od nr. 5 do nr. 58

14.05 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów - Śliwice, ulica Śliwicka od posesji 23 w kierunku Broniszowic

oraz ul. Wiśniowa

14.05 od godz. 8:00 do 15:00

Otmuchów - Śliwice, ulica Śliwicka od posesji 23 w kierunku Broniszowic

oraz ul. Wiśniowa

15.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szkoła Podstawowa Meszno nr. 69a

15.05 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów - Śliwice, ulica Śliwicka od posesji 23 w kierunku Broniszowic

oraz ul. Wiśniowa

16.05 od godz. 8:00 do 15:00 Nysa, ulica Saperska oraz ROD

16.05 od godz. 8:00 do 15:00 Nysa, ulice: Grodkowska, Kordeckiego

16.05 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 38, 41-47, 70-114, 119-134, 300-303

16.05 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Hajduki Nyskie: PV Hajduki I OPZ75157., W miejscowości Hajduki Nyskie: PV Hajduki II OPZ75158.

16.05 od godz. 9:00 do 14:00 Otmuchów - Śliwice, ulica Śliwicka od posesji 23 w kierunku Broniszowic

oraz ul. Wiśniowa

17.05 od godz. 8:00 do 15:00

Kubice, Kubice, budynki od nr. 5 do nr. 58

17.05 od godz. 8:00 do 15:00 Głuchołazy, ulice: Bodzanów budynki od 9-25a, Sobieskiego, Kwiatowa

17.05 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów - Śliwice, ulica Śliwicka od posesji 23 w kierunku Broniszowic

oraz ul. Wiśniowa

20.05 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów - Śliwice, ulica Śliwicka od posesji 23 w kierunku Broniszowic

oraz ul. Wiśniowa

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Kubice, nr 72, 72A, ZK701060, cała siedziba SKR Kubice

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów - Śliwice, ulica Śliwicka od posesji 23 w kierunku Broniszowic

oraz ul. Wiśniowa

22.05 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów - Śliwice, ulica Śliwicka od posesji 23 w kierunku Broniszowic

oraz ul. Wiśniowa

23.05 od godz. 8:00 do 15:00

Caupice - ujęcie wody, Nowaki,, Nowaki zbiornik wodny, Nowaki, cała miejscowość

23.05 od godz. 8:30 do 9:30 Nowaki, od budynku nr 10A do budynku nr 45B

23.05 od godz. 9:30 do 13:30 bez napięcia pozostanie część miejscowości Śmiłowice od 14.06 godz. 8:00 do 14.12 godz. 14:00 w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00 Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oleski Olesno ul. Minkusa od nr 1 do nr 25, Kilińskiego od nr 1 do nr 17

13.05 od godz. 8:00 do 14:00

Borki Małe ul. Szkolna od nr 1 do nr 12 i nr 22, Oleska od nr 38 do nr 40

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 Ślęzany, Góra Brzozowa od nr 121 do nr 131, Staromieście od nr 37 do nr 43

15.05 od godz. 7:30 do 13:00 Podlesie, ul. Główna, ul. Osiedlowa

15.05 od godz. 7:30 do 16:00 Podlesie, ul. Główna, ul. Osiedlowa oraz miejscowość Celiny.

16.05 od godz. 7:30 do 16:00 Praszka ul. Fabryczna od nr 36a do nr78. Pilawy od nr 1 do nr 5.

16.05 od godz. 8:00 do 17:00 Zalesice, ulice Kolejowa od nr 1do nr 17 i od nr 2 do nr 6, Zielona od nr 1do nr 13 i nr 4, Sosnowa od nr 4 do nr 20 i nr 1, Nadrzeczna od nr 9 do nr 27 i od nr 12 do nr 28, Na wyspie od nr 2 do nr 12, Podgórna nr 2.

16.05 od godz. 8:30 do 12:30

Bukowno, ul. Malownicza od nr 71 do nr 135 i od nr 68 do nr 118, ul. Dworska.

17.05 od godz. 8:00 do 14:00 Zalesice, ul. Długa od nr 14 do nr 84 oraz od nr 17 do nr 85, ul. Polna, ul. Słoneczna, ul. Mokra.

17.05 od godz. 8:00 do 16:00 Praszka ul. Fabryczna od nr 36a do nr78. Pilawy od nr 1 do nr 5.

17.05 od godz. 8:00 do 17:00 Sygontka, ulice Kościelna od nr 1 do nr 47 i od nr 2 do nr 76, Szkolna od nr 1 do nr 5 i od nr 2 do nr 18, Krótka od nr 6 do nr 14 i nr 3 , Fabryczna od nr 1 do nr 23 i od nr 12 do nr 30, Konopnickiej od nr 5 A do nr 27 i od nr 4 do nr 34.

17.05 od godz. 8:30 do 12:30

powiat opolski W miejscowości Tarnica, posesje: 1 - 17

13.05 od godz. 8:00 do 15:00 Antoniów, cała miejscowość.

13.05 od godz. 9:00 do 12:00 Niemodlin, ulice: Słowackiego, Gazowa, Opolska, Dworcowa

14.05 od godz. 8:00 do 11:00 Walidrogi ul. Brzozowa 14-24.

14.05 od godz. 8:00 do 12:00 W miejscowości Rogi, posesje: 1- 49

14.05 od godz. 8:00 do 15:00 Osiny ul. Opolska 14A, 14B,18, plac budowy

14.05 od godz. 8:00 do 16:00 W miejscowości Tłustoręby, posesje: od nr 6 do 54

15.05 od godz. 8:00 do 15:00 Turawa ul. Harcerska od Ośrodka Wiking do promenady.

15.05 od godz. 8:00 do 16:00

Brynica ulice: Powstańców Śląskich od 19 do 45a i od 4c do 14e, Stawowa 2 i 3.

15.05 od godz. 10:00 do 12:00

Brynica ulice: Powstańców Śląskich od 2 do 15 i od 1 do 4b, Młyńska 3, Krzywa.

16.05 od godz. 10:00 do 12:00 Kurznie, ulica Mickiewicza od nr 74A - do nr 104A oraz od nr 53 do nr 103A, ul. Zielona

17.05 od godz. 8:00 do 15:00 Bierdzany, ulica: Szkolna 23-25a.

17.05 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Molestowice :od numeru 1 do 30

W miejscowości Góry Wielkie :od numeru 1 do 16

17.05 od godz. 8:00 do 11:00 W miejscowości Molestowice :od numeru 1 do 30

W miejscowości Góry Wielkie :od numeru 1 do 16

20.05 od godz. 8:00 do 11:00 powiat prudnicki Dębowiec, ulica Dębowiec bud. 13, 31-41

13.05 od godz. 8:00 do 15:00 Gostomia, ulica Gostomia 54

13.05 od godz. 8:00 do 15:00

Mokra, ulica Mokra 6-10, 19-47

15.05 od godz. 8:00 do 13:00 Twardawa, ulice: 1 Maja, Dworcowa 18-26 A, B, C oraz 35-45A.

15.05 od godz. 8:00 do 15:00 Twardawa, ulice: 1 Maja, Dworcowa 18-26 A, B, C oraz 35-45A.

16.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat strzelecki Żędowice ulica: Opolska, Kielcza ulice: Opolska, Dobrego Pasterza, Zielona, Tuwima, Młyńska.

13.05 od godz. 8:00 do 11:00 Żędowice ul. Młyńska.

13.05 od godz. 11:00 do 14:00 Ferdynand

14.05 od godz. 8:00 do 11:00 Ujazd, ulice: Kwiatowa, Słoneczna, Starostrzelecka, Strzelecka

14.05 od godz. 11:00 do 14:00 Żędowice ulice: Bolesława Chrobrego, Polna

15.05 od godz. 8:00 do 11:00 Żędowice ul. Powstańców śl. Dz. nr 1279

15.05 od godz. 8:00 do 15:00

Żędowice ul. Ziai

15.05 od godz. 11:00 do 14:00 Zawadzkie ulice: Hutnika, Dworcowa 3

16.05 od godz. 8:00 do 11:00 Zawadzkie ulice: Kilińskiego, Ziai, Chopina, Paderewskiego, Świerkle 25A,

16.05 od godz. 11:00 do 14:00 Sucha ulica Leśna

17.05 od godz. 8:00 do 14:00 Strzelce Opolskie ul. Gruszecka.

4.12 od godz. 9:00 do 15:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

