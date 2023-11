Brak prądu w opolskim. Sprawdź gdzie 15.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w opolskim 15.11? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 15.11 w opolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w opolskim.

Gdzie obecnie (15.11 10:13) nie ma prądu w opolskim?

powiat brzeski Brzeg, ulica: Reymonta 32 -54 od 13.11 godz. 8:00 do 15.11 godz. 15:00 Młodoszowice, nr bud od 56 do 83

15.11 od godz. 8:00 do 15:00 Rogalice, ulica Rogalice, Mąkoszyce, ulica Marianowice, Nowy Świat, ulica Nowy Świat, Nowy Świat, ulica Nowy Świat, Mąkoszyce, ulice: Rolnicza, Ogrodowa, Kościelna, Pocztowa, Wojska Polskiego, Kolejowa, Mąkoszyce, ulice: Kościelna, Pocztowa, Gospodarstwo rolne, Gorzelnia, Rogalice, ulice: Smolarka, Rogalice, Barucice, ulica Barucice, Nowy Świat, ulica Nowy Świat, Rogalice, ulica Rogalice Smolarka, Kśiążkowice, ulica Książkowice, Rogalice, ulica Rogalice, Mąkoszyce, ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Barucice, ulica Barucice, Śmiechowice, ulica Śmiechowice, Mąkoszyce, ulica Mąkoszyce PGR, Nowy Świat, ulica Nowy Świat, Mąkoszyce: Cicha, im. Jana Pawła II, Kolejowa, Kościelna, Ogrodowa, Pocztowa, Rolnicza, Spokojna, Wojska Polskiego., Rogalice: Rogalice., Rogalice: Rogalice., Borucice: Borucice., Pisarzowice: Akacjowa, Brzeska, Cisowa, Dębowa, Długa, Graniczna, Jodłowa, Klonowa, Krótka, Kwiatowa, Liliowa, Lipowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Opolska, Platanowa, Słoneczna, Świerkowa, Zielona, Błota: Błota, Dobrzyń: Dobrzyń, Lipki: Lipki, Lubsza: Brzeska, Kwiatowa, Leśna, Spacerowa, Piastowice: Piastowice, Szydłowice: Szydłowice, Myśliborzyce: Myśliborzyce, Michałowice: Michałowice, Kościerzyce: Kościerzyce.

15.11 od godz. 9:53 do 11:45

powiat głubczycki KROTOSZYN

15.11 od godz. 9:00 do 14:00 powiat krapkowicki Januszkowice, ulica Wolności 74.

15.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat namysłowski Starościn ulica Kluczborska 1-13, Polna 3-19

15.11 od godz. 9:00 do 14:00 powiat nyski W miejscowości Pokrzywna, posesje: 73-76I

15.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat opolski Wyłączone budynki przy ul. Jaśminowa nr 12,14

15.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat strzelecki Centawa. Na czas podłączenia/odłączenia agregatu w godz.:08:00-10:00 i 13:00-15:00 następujące ulice: Jemielnicka od nr 13 do nr 55 i od nr 22 do nr 66, Stawowa od nr 2 do nr 12, łowisko Gajdowe na ul. Stawowej, przepompownia.

15.11 od godz. 8:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

powiat brzeski W miejscowości Grodków, ulice: Konopnickiej od nr 8 do 27

16.11 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 Grodków, ulica Wrocławska

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Brzezina, ulica: Brzezina, Zielęcice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Działkowa, Jabłkowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Rzemieślnicza, Topolowa, Wiejska, Zielona. od 1.05 godz. 8:30 do 1.06 godz. 15:00 powiat głubczycki Kietrz, ulice: Sportowa, Młyńska, Nadbrzeżna, Górska

17.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat krapkowicki Gogolin, ulice: Kolejowa od nr. 26 do nr 48, Kościelna 4, 10, od nr. 9 do nr. 17, Ogrodowa od nr. 1 do nr 3.

16.11 od godz. 8:00 do 15:00 Emilówka, ul. Gogolińska 6.

17.11 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kędzierzyńsko-kozielski Trawniki, ulice: Leśna, Polna

16.11 od godz. 9:00 do 14:00

Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat namysłowski Józefków działka 179.

20.11 od godz. 9:00 do 15:00 Józefków dz. 179

20.11 od godz. 9:00 do 15:00 Namysłów ul. 1-go Maja 11-25, Radosna 11a, 17, 21, Nad Widawą 10.

21.11 od godz. 8:00 do 10:00 Namysłów ul. Pierwszego Maja 10A.

23.11 od godz. 9:00 do 15:00 powiat nyski Nysa, ulica Aleja Wojska Polskiego 105, 107, 109, 109a, 4, 2, 1, Kościółek, 8, 5, 99, 103, 101, 101a, 103a, 99, 97, 91, 89a, 89, 86, 86A, Ogrody działkowe

16.11 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Radzikowice, stacja: OPZ75139 Radzikowice Strefa Tymczasowa oraz OPZ75167 Radzikowice Strefa Umicore.

17.11 od godz. 8:00 do 15:00 Wyłączona część miejscowości Łambinowic : ul. Obozowa budynki nr : 13, 14, 15, 16, 17, 18, ul. Ogrodowa, budynek nr : 11, ul. Nowowiejska, budynki nr : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

17.11 od godz. 8:00 do 16:00 W miejscowości Radzikowice, stacja : OPZ75146 Radzikowice ESV.

17.11 od godz. 9:00 do 12:00 Nysa Ujejskiego

18.11 od godz. 11:00 do 15:00 Nysa, ulice: Warszawska ZK-886. od 20.11 godz. 8:00 do 21.11 godz. 15:00 bez napięcia pozostanie część miejscowości Śmiłowice od 14.06 godz. 8:00 do 14.12 godz. 14:00 w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00

Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oleski Gmina Olesno

Świercze ul. Przemysłowa 2 , 8 , 12 ul. Pogodna 5 , 7 ul. Weselna 5 , 7a 16.11 od godz. 9:00 do 12:00 Przymiarki od nr 51 do nr 60 i nr 196

22.11 od godz. 8:00 do 14:00 Przymiarki od nr 51 do nr 60 i nr 196

23.11 od godz. 8:00 do 14:00 Przymiarki od nr 51 do nr 60 i nr 196

24.11 od godz. 8:00 do 14:00 powiat prudnicki W części miejscowości Chrzelice od 121 do 171 oraz przysiółek Jeleni Dwór , posesje: od 105 do 119, 119A. 119B

17.11 od godz. 11:00 do 15:00 Prudnik, działki: AR_6.2145/2135, AR_6.2146/2135, AR_6.2156/2135, AR_6.2157/2135.

20.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat strzelecki Warmątowice, ulice: Błotnicka od nr 1 do nr 15 i od nr 2 do nr 10,

Polna od nr 18 do nr 52 i od nr 3 do nr 27.

16.11 od godz. 8:00 do 9:00 Warmątowice, ulice: Błotnicka od nr 1 do nr 15 i od nr 2 do nr 10,

Polna od nr 18 do nr 52 i od nr 3 do nr 27.

16.11 od godz. 13:00 do 14:00 Księży Las Olszowa Adamietz Olszowa Haba-Beton

17.11 od godz. 8:30 do 12:00 Olszowa Agrocentrum

17.11 od godz. 8:30 do 9:00 Olszowa Agrocentrum

17.11 od godz. 13:30 do 14:00 Strzelce ul. Sosnowa 5, 7. Garaże w tej lokalizacji oraz ogródki działkowe przy ulicy Bocznicowej.

20.11 od godz. 8:00 do 9:00

Zalesie Śląskie, ulice: Nowa, Strażacka 11, Strzelecka 1, 2, 5, 11a, 11b.

20.11 od godz. 8:00 do 14:00 Strzelce ul. Sosnowa 5, 7. Garaże w tej lokalizacji oraz ogródki działkowe przy ulicy Bocznicowej.

20.11 od godz. 13:00 do 14:00 Zawadzkie, ulice: Miarki, Opolska 60-68, 51-63.

21.11 od godz. 8:00 do 14:00 Zawadzkie, ulice: Waryńskiego, Opolska 17 do 21, Szpitalna 1, Lubliniecka 1, 2, 2a.

22.11 od godz. 8:00 do 14:00 Zawadzkie, ulica: Chopina 1, 3, 5, 5a.

23.11 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

