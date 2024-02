Brak prądu w opolskim. Sprawdź gdzie 18.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Czy są planowane wyłączenia prądu w opolskim 18.02? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 18.02. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (18.02 13:04) nie ma prądu w opolskim?

powiat kędzierzyńsko-kozielski Polska Cerekiew: ul. Ciepłodolska

18.02 od godz. 9:49 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

powiat brzeski Myśliborzyce, ulica Myśliborzyce budynki nr 33C, 32, oraz dz. nr 36/3

22.02 od godz. 8:00 do 15:00 Myśliborzyce, ulica Myśliborzyce budynki nr 33C, 32, oraz dz. nr 36/3

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 Michałowice, ulica Spacerowa nr 9,11,13,15,16

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 Żłobizna, ulica Miodowa dz. nr 469/2, 469/3

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 Grodków, ulica Wrocławska

23.01 od godz. 8:00 do 15:00

Brzezina, ulica: Brzezina, Zielęcice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Działkowa, Jabłkowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Rzemieślnicza, Topolowa, Wiejska, Zielona. od 1.05 godz. 8:30 do 1.06 godz. 15:00 powiat głubczycki Wyłączenie Kietrz ul. Głubczycka, Szpitalna 2,3 maja , Okopowa Kościuszki w godz. 8-14 od 19.02 godz. 8:00 do 20.02 godz. 14:00 Wyłączenie w miejsc. Lubotyń 1-97

19.02 od godz. 8:00 do 14:00 Wyłączenie w miejsc. Lubotyń 1-97

20.02 od godz. 8:00 do 14:00 Wyłączenie w miejsc. Lubotyń 1-97

21.02 od godz. 8:00 do 14:00 Wyłączenie w miejsc. Lubotyń 1-97

22.02 od godz. 8:00 do 14:00 Zubrzyce,Zopowa, Dzbańce, Bogdanowice

22.02 od godz. 9:00 do 10:00 Zubrzyce,Zopowa, Dzbańce, Bogdanowice

22.02 od godz. 13:00 do 14:00

Wyłączenie w miejsc. Lubotyń 1-97

23.02 od godz. 8:00 do 14:00 Zopowy ul. Stawowa , Opawska, Zielona

23.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kluczborski Wierzbica Górna nr 62, 64, 66, 68, 70, 71-132.

22.02 od godz. 8:00 do 9:30 Wierzbica Górna nr 62, 64, 66, 68, 70, 71-132.

22.02 od godz. 16:00 do 17:30 Wierzbica Górna nr 62, 64, 66, 68, 70-132.

23.02 od godz. 8:00 do 9:30 Wierzbica Górna nr 62, 64, 66, 68, 70-132.

23.02 od godz. 15:00 do 16:30 Bąkowskie Brzezinki

28.02 od godz. 8:00 do 12:00 powiat krapkowicki Dziedzice, ulice: Polna, Szkolna 2, Główna 2-54 oraz 3-53

19.02 od godz. 8:00 do 15:00 Dziedzice, ulice: Polna, Szkolna 2, Główna 2-54 oraz 3-53

20.02 od godz. 8:00 do 15:00

Kamień Śląski, : Krótka, Wapienna, św. Jacka 10a, 19a-33 oraz 16-38 od 22.02 godz. 8:00 do 23.02 godz. 15:00 powiat kędzierzyńsko-kozielski Sukowice ulice: Zwycięstwa od nr 1 do nr 37, Łąkowa od 19.02 godz. 9:00 do 20.02 godz. 14:00 Kędzierzyn Koźle ul. Pocztowa, Żeglarska, Chełmońskiego

21.02 od godz. 8:30 do 14:00 Stare Koźle ul. Braci Wolnych

22.02 od godz. 9:00 do 13:00 Wronin ulice: Głubczycka od nr 26 do nr 52 oraz od nr 39 do nr 79, Polna

22.02 od godz. 9:00 do 14:00 Wyłączenie w miejsc. Grudynia Mała, Grudynia Wielka oraz st. Chłodnia OPW 65036 Sady 65143 w godz. 9-12

23.02 od godz. 9:00 do 12:00

K-Koźle ul. Gazowa ,Łukasiewicza

23.02 od godz. 9:00 do 13:00

Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat namysłowski Łączany nr 2-38 i 11-37.

20.02 od godz. 9:00 do 12:00 Woskowice Górne nr 34C D, 36, 40, 47-63.

21.02 od godz. 9:00 do 14:00 powiat nyski Paczków, ulice: Dworcowa, Obiekty PKP, Kamieniarstwo, oraz SPUH.

19.02 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Szklary, obw. 1-50 bud. nr 83,84,85,85,86,90, i obw. Kościół 51-100 bud.77,78,79,80A,89,88,90,91

20.02 od godz. 7:30 do 15:00 Łambinowice, ulica: Nowowiejska od nr 1A do 17.

20.02 od godz. 8:00 do 15:00 Lipno budynki nr 1-33C, Jaczowice nr 3-38 oraz PV Lipno.

20.02 od godz. 8:00 do 15:00

Biskupów budynki 93, 6B, 94, 95, 99, 100, 97, 98, 86A, 87A, 88, 82, 81, 80, 85.

20.02 od godz. 8:30 do 11:30 Kamienna Góra, ulica Kamienna Góra

21.02 od godz. 7:30 do 15:00 W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 297A, 297C, dz. 136/22

21.02 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Podlesie ul. Gęstwina, posesje: 82-98

21.02 od godz. 8:00 do 16:00 Kwiatków, w całej miejscowości.

22.02 od godz. 7:30 do 15:00 Chróścina ulice: Tumbewa, Boczna, Krótka, Szkolna.

22.02 od godz. 8:00 do 15:00 Jędrzychów, ul. Kolibrowa dz. nr 64/4, 64/5, 64/8, 64/9

22.02 od godz. 8:00 do 15:00

Miejscowość Szadurczyce, w części miejscowości Bielice

22.02 od godz. 8:00 do 16:00 W miejscowości Głuchołazy, ulica: Dworcowa bud. 2, 2A, Bodzanów 263, 264

22.02 od godz. 9:00 do 14:00

część miejscowości Ujeździec.

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 Lipno budynki nr 1-33C, Jaczowice nr 3-38 oraz PV Lipno.

23.02 od godz. 8:00 do 15:00 bez napięcia pozostanie część miejscowości Śmiłowice od 14.06 godz. 8:00 do 14.12 godz. 14:00 w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00 Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oleski Grodzisko ul. Górna 1, 2

19.02 od godz. 8:00 do 14:00 Grodzisko ul. Lubliniecka od nr 17 do nr 25, od nr 86 do nr 88

20.02 od godz. 8:00 do 14:00

Rzędowice ul. Dobrodzieńska nr 9 oraz od nr 11 do 19, Dolna od nr 1 do 6, Mostowa, Wolna

21.02 od godz. 9:00 do 14:00 Sternalice od nr 89 do nr 100 oraz od nr 120 do nr 121

22.02 od godz. 8:00 do 14:00 Strojec ul. Częstochowska od nr 85 i 143 do nr 120 i 157.

22.02 od godz. 8:00 do 17:00 Strojec ul. Częstochowska od nr 85 i 143 do nr 120 i 157.

23.02 od godz. 8:00 do 17:00

powiat opolski Dębska Kuźnia ul. Wiejska 35-65 i 32-78, Polna, Cicha, Niwecka 1-3, Dąbrowskiego

19.02 od godz. 8:00 do 11:00 Chróścice ulice: Cebuli od 25 do 45 i od 12 do 18, Piaskowa od 2 do 10 i od 1 do 15, Orzeszkowej, Chopina od 1 do 5 i od 2 do 14, Młyńska, A. Kośnego od 24 do końca o od 21c do końca, Leśna, Podlesie, Kopernika, Świerkowa, Kołłątaja.

19.02 od godz. 10:00 do 12:00

Stara Schodnia ul. Powstańców Śląskich 40-70 i 29-57, Gołąba do 9 i 16.

21.02 od godz. 8:00 do 11:00 Krasiejów ul. Myślinka 6-9.

21.02 od godz. 8:00 do 11:00 Nakło ul. Dzierżonia.

22.02 od godz. 8:00 do 11:00 Niemodlin, ulice: Wyzwolenia, Świętojańska, Wydrowice, ulica Wydrowice

22.02 od godz. 8:00 do 18:00 Walidrogi ul. Konwalii, Lawendowa, Stokrotek.

23.02 od godz. 8:30 do 13:30 Kopice - Bożejów.

27.02 od godz. 9:00 do 12:00 powiat prudnicki Błażejowice: 1, 1c, oraz 29-43

21.02 od godz. 8:00 do 14:00 Błażejowice: 1, 1c, oraz 29-43

22.02 od godz. 8:00 do 14:00 Moszczanka, ulica Moszczanka 162, 163, 167-172; Moszczanka Kolonia bud. 12-17

22.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat strzelecki Strzelce Opolskie ulice Opolska 15 i Centrum Meblowe Gucz Sosnowa 8

20.02 od godz. 8:00 do 10:00

Żędowice ul. Strzelecka 30 do 42 i 43 do 51a oraz ul Chrobrego 1 do 3 i 2 do 10.

20.02 od godz. 9:00 do 14:00 Strzelce Opolskie ulice Opolska 15 i Centrum Meblowe Gucz Sosnowa 8

20.02 od godz. 13:00 do 15:00

Zawadzkie ulice: Opolska od nr 3 do nr 15 oraz od nr 2 do nr 18, Zielona - cała, Kolejowa nr 4, Lubliniecka od nr 3 do nr 13 i nr 4, Waryńskiego od nr 11 do nr 19, 20-stycznia - cała, polna - cała, Opolska 18a, Dworcowa nr 3.

22.02 od godz. 8:00 do 11:00 Zawadzkie ulice: Nowe Osiedle - cała, Opolska od nr 1 do nr 3 i 2a, 2b, Strzelecka - cała, Leśna - cała, Ogrodowa nr 3,

22.02 od godz. 11:00 do 14:00

Strzelce garaże przy ul. Klonowej za budynkiem Piekarni

28.02 od godz. 8:00 do 15:00 Strzelce Opolskie ul. Gruszecka.

4.12 od godz. 9:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!