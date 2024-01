Brak prądu w opolskim. Sprawdź gdzie 20.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (20.01 18:04) nie ma prądu w opolskim?

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Strzelniki nr od 57 do nr 75 oraz od nr 16 do nr 35

Wyłączona miejscowość Pielgrzymowice budynki od 2 do 65 Tarnica budynki : od nr 1 do 16 oraz budynek 65. Wyłączona cała meijscowość Tłustoręby 22.01 od godz. 8:00 do 15:00

Cała m. Nieradowice, W m. Maciejowice bud. nr od 6 do bud. nr 23B oraz od bud. nr 54 do budy nr 63 25.01 od godz. 8:00 do 14:00

Stary Paczków, ulica Stary Paczków od budynku nr 76 do budynku nr 107 30.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00

powiat oleski

Borki Wielkie ul. Ligendzy od nr 1 do nr 34 ul. Młyńska od nr 2 do nr 12a ul. Szkolna od nr 1 do nr 4.

22.01 od godz. 8:00 do 14:00

Borki Wielkie ul. Ligendzy od nr 1 do nr 34 ul. Młyńska od nr 1 do nr 12A ul. Szkolna od nr 1 do nr 4 ul. Ojca Alarda od nr 1 do nr 18a ul. Jana od nr 1 do nr 5.

22.01 od godz. 8:00 do 14:00

Bystrzanowice od nr 1 do nr 15 i od nr 2 do nr 26

25.01 od godz. 8:00 do 16:00