Brak prądu w opolskim. Sprawdź gdzie 6.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (6.12 9:04) nie ma prądu w opolskim?

Żyrowa ul. Ogrodowa, Dworska 6.12 od godz. 8:00 do 15:00

Opole, ulica Hubala 10, 12. 6.12 od godz. 8:00 do 14:00

Opole ul. Stawowa 55a, 55b, 55c, 55d 6.12 od godz. 8:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Grodków, ulica Wrocławska 23.01 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna 2.07 od godz. 8:00 do 15:00

Brzeg, ulica: Kruszyńska 3, dz. 145/1 18.12 od godz. 8:00 do 15:00

Opole ul. 11 Listopada Jaz sektorowy, Stocznia 11.12 od godz. 8:00 do 12:00

Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16. 5.06 od godz. 9:00 do 13:00

KORZONEK ul. Leśna, Gliwicka, Nowa 8.12 od godz. 14:00 do 14:30

KORZONEK ul. Leśna, Gliwicka, Nowa 8.12 od godz. 9:00 do 9:30

Gronowice nr 145, 146, 147, 148. 9.12 od godz. 8:00 do 13:30

Kluczbork ul. Karola Miarki 17, 17A,17B i 26. 8.12 od godz. 8:00 do 14:30

Domaszowice, ulice: Główna, Kolejowa 2, 5, Strzelecka 2, 4, 6, Sportowa, Szkoła Podstawowa, Urząd Gminy, sklep Dino. 7.12 od godz. 12:00 do 14:00

Domaszowice, ulice: Główna, Kolejowa 2, 5, Strzelecka 2, 4, 6, Sportowa, Szkoła Podstawowa, Urząd Gminy, sklep Dino. 7.12 od godz. 8:00 do 10:00

Przymiarki od nr 51 do nr 60 i nr 196 7.12 od godz. 8:00 do 14:00

Szklary, Wilemowice, całe miejscowości. 29.06 od godz. 7:00 do 15:00

w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych. 27.01 od godz. 7:00 do 14:00

W miejscowości Skoroszyce, ulice: Słoneczna od nr 1do nr 56 8.12 od godz. 8:00 do 15:00

Żaba Duża nr 1-20, Grabówka. 11.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat opolski

Ligota Tułowicka, działka: AR_2109/4, AR_2.109, AR_2.110, AR_2.109/1.

11.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat strzelecki

Dziewkowice ul. Skalna 1, 5, 6, 7, 9, 15

7.12 od godz. 8:00 do 15:00

Szczepanek ul. Strzelecka nr 88, ul. Leśna od nr 1 do nr 7 i od nr 2 do nr 18,

ul. Podleśna - cała

15.12 od godz. 8:00 do 9:00