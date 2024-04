Brak prądu w opolskim. Sprawdź gdzie 8.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (8.04 8:05) nie ma prądu w opolskim?

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Rogalice, od nr 40 do nr 47A 9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Opole ul. Duszy, Szkolna, Migdałowa, Wodna, Prószkowska od 239 do 249 oraz od 196 do 204, Buhla od 52 do 62 oraz od 17 do 21, Krapkowicka 113, Ligudy od 1 do 9 oraz od 4 do 6, Kentenicha 8 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Kościerzyce, od nr 137 do nr 154 12.04 od godz. 8:00 do 15:00

Lubsza Ul. Zielona, Klonowa, Akacjowa, Dębowa, Słoneczna od nr 1 do nr 8, Brzeska od nr 91 do nr 111 10.04 od godz. 8:00 do 15:00

Strzelniki, numery od 16 do 35 oraz od 57 do 75 9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Krzywiczyny ul .Wołczyńska 34, 35, 37 i od nr 39 do 51b. 10.04 od godz. 8:00 do 11:00

Branice, ul. Szkolna 9A, B, C, D, E 10.04 od godz. 8:00 do 14:00

Stara Kuźnia ul. Szkolna od nr 2 do 32 oraz 1 do nr 15, Brzozowa od nr 1 do nr 31 (nieparzyste), Jana Pawła II od nr 1 do nr 32, Okrężna od nr 1 do nr 6. 12.04 od godz. 8:30 do 14:00

Gręboszów od numeru 22 do 34. 11.04 od godz. 8:00 do 15:00

Śliwice, budyni od 1 do 52 11.04 od godz. 8:00 do 15:00

Rysiowice bud. 13A do 13F; bud od 1 do 11 10.04 od godz. 8:00 do 15:00

Kozielno, budynki od numeru 38 do budynku nr 66 25.04 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Lelów, Staromieście od nr 17 do nr 27 10.04 od godz. 8:00 do 12:00

Lgota Błotna od nr 35 do nr 65 12.04 od godz. 8:00 do 12:45

Gmina Lelów , Staromieście od nr 64 do nr 73 11.04 od godz. 8:00 do 12:00

Kopaniny od nr 1 do nr 31 i od nr 2 do nr 34 15.04 od godz. 8:00 do 15:00

Lgota Błotna od nr 3 do nr 20 15.04 od godz. 8:00 do 12:30

Olesno ul. Wielkie Przedmieście od 32 do 34, od 33 do 47 12.04 od godz. 8:00 do 14:00

Złotniki ul. Opolska 56 oraz od 61 do 73, Pomologia 15, Zimnicka od 2 do 18 oraz od 1 do 11, Boguszycka, Strzelecka od 2a do 2 oraz od 1 do 9, Polna od 1H do 11 oraz od 10 do końca, ul. Parkowa 12.04 od godz. 8:00 do 13:00

GRACZE, ul. KOLONIA DUŻA OD NR 21 DO 39. 12.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat strzelecki

Niezdrowice ulice: Bolesława Chrobrego od nr 5 do nr 19, Piaskowa od nr 2 do nr 24 i od nr 1 do nr 23, Bursztynowa od nr 16 do nr 18, Wiejska od nr 93 do nr 97 i od nr 58 do nr 60, Brylantowa.

10.04 od godz. 8:00 do 14:00

Niezdrowice ulice: Wiejska od nr 2 do nr 20 i od nr 9 do nr 33, Gliwicka od nr 2 do nr 8 i od nr 1 do nr 9, Szczęśliwa 8, Nowa

11.04 od godz. 8:00 do 11:00

Sieroniowice ulice: Zielona od nr 1 do nr 25 i od nr 2 do nr 14

Strzelecka od nr 1 do nr 5 i od nr 2 do nr 8

12.04 od godz. 8:00 do 14:00