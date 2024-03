Bronisław Gniazdowski sześć razy oszukał przeznaczenie. Można nakręcić film o tym, jak wielokrotnie cudem ocalał od śmierci

Bronisław Gniazdowski był rodzonym warszawiakiem. Do Kluczborka trafił z nakazu pracy w 1945 rok i mieszkał w mieście nad Stobrawą przez 45 lat, aż do śmierci.

Żadna odległość nie była mu straszna, kiedy szukał inspiracji do malowania. Na dwóch kółkach przejechał nawet do Warszawy i Zakopanego! Z Kluczborka do Olesna czy Namysłowa jeździł regularnie, spiesząc na zajęcia w Ognisku Plastycznym.

- Były to lata 1965-68. Z niecierpliwością czekaliśmy na przyjazd Pana Gniazdowskiego, który faktycznie przyjeżdżał rowerem niezależnie od pogody, czy to zima czy lato - dodaje Teresa Bursy. - Przed oczami mam jego szczupłą wysoką sylwetkę i wełniany, dość długi, rozciągnięty sweter, chyba ciemnoszary, a do tego płaszcz, prochowiec koloru beżowego przepasany paskiem. Pan Gniazdowski był przesympatyczny, kulturalny, nigdy nie podnosił głosu, tylko z cierpliwością dawał wskazówki. Miał w sobie charyzmę. Cieszę się, że go poznałam.

Cofnijmy się jednak do początku XX wieku, kiedy Bronisław Gniazdowski urodził się jako owoc mezaliansu!

- Kiedy Bronisław dotarł z rodziną do Warszawy, dowiedział się, że jego matka nie żyje, a do tego zmarła straszną śmiercią – mówi Danuta Gniazdowska-Włodarczyk.

W ostatniej chwili uciekli przed UPA

- Kiedy wybuchła wojna polsko-bolszewicka, tata został posłańcem, woził konno listy między pułkami – mówi Danuta Gniazdowska-Włodarczyk. – Został ranny, po nodze przejechała mu armata. Do końca życia miał przez to problemy z nogami, miał je sine.

Bronisław Gniazdowski był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przed wojną pracował w Liceum Krzemienieckim oraz w Muzeum Ziemi Krzemienieckiej (dzisiejszym Muzeum Juliusza Słowackiego, ponieważ właśnie w tym mieście położonym na Ukrainie urodził się słynny poeta). To właśnie wtedy, w latach trzydziestych, Bronisław Gniazdowski jeździł rowerem z Krzemieńca do Warszawy i do Zakopanego.

- Kiedyś wysłano go na delegację do Warszawy. Pojechał oczywiście rowerem! Droga do Warszawy zajmowała mu trzy dni – mówi córka malarza. Prawie 1000 kilometrów z Krzemieńca do Warszawy i z powrotem (razem z pobytem na delegacji!) pokonał w tydzień.

Po wybuchu wojny Gniazdowscy początkowo zostali w Krzemieńcu, mieli dwóch małych synów. W 1942 roku na Wołyniu zaczęła się rzeź, malarz z rodziną znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Ukraińskie bandy UPA mordowały wszystkich Polaków, również kobiety i dzieci.