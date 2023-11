Brutalna bójka między uczniami dwóch szkół z Kluczborka. Policja weszła do obu szkół. Sprawa zakończy się w sądzie

W poniedziałek (20 listopada) do policji w Kluczborku wpłynął filmik z nagraniem bójki.

Dzisiaj (21 listopada) przed 8:00 do obu szkół: Zespołu Szkół Licealno-Technicznych i Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego weszli policjanci.

- Ustalamy uczestników tej bójki. Ważny jest wiek sprawców, bo pamiętajmy, że w tych szkołach uczy się młodzież w wieku od 14 do 19 lat - mówi asp. szt. Dawid Gierczyk. - Młodsi odpowiadać będą przed sądem dla nieletnich. Pełnoletnim grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Bójka i pobicie to przestępstwo ścigane z urzędu.