Brzeskie Centrum Kultury przygotowało program świąteczny. Będzie świąteczny spektakl i koncert kolęd. Pierwsze pokazy spektaklu 16 grudnia

BCK zaprasza także na program muzyczny w wykonaniu grup CODA, CODA MINI I CHÓRKÓW prowadzonych przez Przemysława Ślęzaka. Wydarzenie zaplanowano na Dużej Scenie BCK w czwartek (21 grudnia) o godz. 18:00.

Bilety w cenach 20 zł (parter, I balkon) i 10 zł (II balkon) można nabyć w kasie BCK oraz online.

Zapraszamy serdecznie na niezwykłe wydarzenie, które wypełni Wasze serca magią świąt! Koncert Kolęd i Piosenek Świątecznych 2023 to niepowtarzalne wydarzenie, odbędzie się w naszej pięknej sali widowiskowej w atmosferze radosnego świątecznego nastroju. Dołączcie do nas i zanurzcie się w świątecznym kolędowaniu i pięknych piosenkach. Czekamy na Was z otwartymi ramionami, gotowi do wspólnego przeżywania magii świąt na Koncercie Kolęd i Piosenek Świątecznych w Brzeskim Centrum Kultury! - zapraszają organizatorzy.