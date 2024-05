Budżet Obywatelski Opola 2024. Mieszkańcy zdecydują, na co chcą wydać ponad 7 milionów złotych

- To wyjątkowa inicjatywa, ponieważ pod głosowanie trafiają projekty szyte na miarę potrzeb mieszkańców - mówi Przemysław Zych, wiceprezydent Opola. – Z roku na rok liczba zgłaszanych projektów rośnie. Rozpoczynaliśmy od ponad 90 w pierwszej edycji. W ubiegłym roku natomiast mieszkańcy zgłosili ich już ponad 120.

Z roku na rok rośnie też pula, jaką opolanie mogą wydać na wymyślone przez siebie inicjatywy. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego do rozdysponowania były 2 miliony złotych. W tym roku będzie to 7,3 mln złotych. Pula na pomysły ogólnomiejskie wynosi 1,5 miliona złotych (wartość jednego projektu musi zmieścić się w przedziale od 10 tys. złotych do 1,5 miliona). Pozostałe 5,8 mln złotych zostanie natomiast rozdysponowane na projekty dzielnicowe.