Burmistrz Pietruszka: Po 247 latach odzyskaliśmy prawa miejskie. To nam pomoże

Zacznijmy od kwestii prywatnej. Czy pan oraz pana rodzina doszliście do siebie po napadzie na wasz dom który miał miejsce w grudniu ub. roku?

Tak, chociaż było naprawdę trudne, szczególnie dla moich dzieci. Sprawa jest w toku. Przeciwko napastnikowi został skierowany akt oskarżenia do sądu. Czekamy na dalszy ciąg sprawy.

Co dokładnie się wydarzyło?

Doszło do włamania na moją posesję, które zakończyło się uszkodzeniem mienia i spaleniem samochodu. Mężczyzna który się do nas włamał przybywał na terenie naszej gminy w odwiedzinach i według mojej wiedzy pracował nielegalnie kilka dni w jednym z pobliskich zakładów. W nocy doszło do libacji alkoholowej, po której ten człowiek próbował się włamać do kilku posesji. Ostatecznie trafił na moją.

Jak to się stało, że pojazd spłonął?

Samochód stał na ogrodzonej posesji, przy zamkniętym garażu. Ten człowiek próbował go ukraść. Wszedł do środka pojazdu, próbował rozebrać stacyjkę, radio, nie udało mu się to jednak i doszło do zwarcia w wyniku którego samochód się zapalił. Następnie doszło do próby włamania do garażu, została wybita szyba w drzwiach wejściowych. Gdy wraz z żoną opanowaliśmy ogień, małżonka poszła sprawdzić czy w garażu jest wszystko dobrze. Tam spotkała napastnika który był w drugim samochodzie. Będąc na zewnątrz usłyszałem jej krzyk. Pobiegłem do środka. Napastnik zaatakował moją żonę i trzymał ją za rękę. Udało mi się go obezwładnić i powstrzymać. Wszystko działo się o 6.00 rano, w grudniu, przy ciemnej aurze. Trauma z tego powodu była ogromna, zarówno moja, jak i mojej żony oraz dzieci.