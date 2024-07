Burza nad Jeziorem Nyskim. Policjanci i WOPR-owcy ratowali ludzi

Do akcji ruszyli wówczas policjanci ogniwa wodnego Komendy Powiatowej Policji w Nysie oraz ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Z uwagi na silny wiatr i wysokie fale akcja ratunkowa była bardzo wymagająca - mówią ratownicy.

Mundurowi najpierw pomogli mężczyźnie, który pływał na desce sup. Wyciągnęli go z wody a następnie bezpiecznie przetransportowali go na brzeg. Potem kolejno odholowali do przystani dwa rowery wodne, na których znajdowało się 8 osób.