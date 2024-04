Były policjant skazany za… nagranie interwencji dzielnicowego. Co tam się stało?

Sprawa ma swój początek dwa lata temu. Paweł D., który jest byłym policjantem, zgłosił wówczas, że ktoś uszkodził lusterko w jego samochodzie. Gdy na miejsce przyjechał dzielnicowy, by wykonać oględziny, mężczyzna zaczął relacjonować to zdarzenie na Facebooku na żywo, jednocześnie dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat pracy policji. Dzielnicowy nie wyrażał na to zgody, ale autor relacji nic sobie z tego nie robił. Zasugerował mundurowemu, że ma skierować sprawę do sądu i ten skorzystał z tej rady.

Sąd Okręgowy w Opolu, który zajął się sprawą, zauważył we wtorek (23 kwietnia), że każdy ma prawo nagrać interwencję policji, ale tylko na własny użytek. Problem zaczyna się wtedy, gdy takie nagranie zostanie upublicznione, np. w sieci. Zgodnie z prawem bowiem wizerunek policjanta można rozpowszechniać bez jego zgody, ale tylko wtedy, gdy funkcjonariusz jest jednocześnie osobą publiczną. Dzielnicowy z nagrania Pawła D., jak ocenił sąd, osobą publiczną nie był.