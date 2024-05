Cacuszka Frankenbergów i Schlegelmilchów z Tillowitz. Najpiękniejsza tułowicka porcelana sprzed 1945 roku. To trzeba zobaczyć Sławomir Draguła

Twórcami Muzeum Porcelany im. Reinholda Schlegelmilcha w Tułowicach są Ryszard Wittke (z prawej) i Jakub Faron. Zgromadzili w nim około 3000 eksponatów. Sławomir Draguła Zobacz galerię (50 zdjęć)

Około 3000 eksponatów jest w zbiorach Muzeum Porcelany im. Reinholda Schlegelmilcha w Tułowicach. Ryszard Wittke i Jakub Faron kolekcjonują tułowicką porcelanę wyprodukowaną do 1945 roku i co najważniejsze udostępniają zwiedzającym. To trzecie muzeum porcelany w tym małym mieście. Można zwiedzać je po uprzednim umówieniu się z jego właścicielami pod numerem telefonu 518 354 614.