Caritas Diecezji Opolskiej przeprowadzi zbiórkę odzieży dla ludzi w potrzebie

Akcja będzie prowadzona przez cztery dni - od 7 do 10 września.

Od 7 do 10 września (poniedziałek - czwartek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w centrali Caritas w Opolu przy ul. Szpitalnej 5A, osoby chętne będą mogły przekazać odzież i obuwie dla osób potrzebujących.

- Ze względu na utrzymującą się epidemię koronawirusa zbiórka odzieży była wstrzymana - mówi ks. dr Arnolf Drechsler, dyrektor Caritasu Diecezji Opolskiej. Obecnie łaźnia dla osób bezdomnych w Opolu przy ul. Szpitalnej 3 (przyjmuje bezdomnych trzy razy w tygodniu) oraz magazyny odzieżowe parafialnych zespołów Caritas, odczuwają dotkliwy brak odzieży, zwłaszcza męskiej, ale potrzebne są także ubrania dla kobiet i dla dzieci. Stąd zdecydowaliśmy się podjąć zbiórkę. Uprzejmie prosimy o przynoszenie wyłącznie odzieży wypranej. Akcja została tak zaplanowana, by darczyńcy mogli do minimum ograniczyć kontakt z personelem. W korytarzu na parterze zostaną ustawione duże kosze i do nich będzie można wkładać dary. Prosimy przychodzić w maseczkach, na miejscu będzie możliwość dezynfekcji rąk.