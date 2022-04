Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu po prawie dwóch latach wraca do działalności. Kiedy pierwsze imprezy?

Wyposażenie zostanie zinwentaryzowane, a następnie rozdystrybuowane po szpitalach na Opolszczyźnie. Wojewoda opolski Sławomir Kłosowski zapowiedział już, że stanie się to w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Umowa, jaką zawarło miasto Opole z wojewodą, dotycząca utworzenia szpitala tymczasowego w CWK, obowiązuje do końca 2022 roku. Opolski ratusz liczy jednak na to, że do tego czasu uda się przywrócić pierwotną funkcję CWK. Szczególnie, że już teraz zgłaszają się firmy, którą chcą korzystać z pomieszczeń w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym.