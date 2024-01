Chcesz dostawać 800 plus na dzieci? Trzeba złożyć nowy wniosek. Można to zrobić od 1 lutego

Jak złożyć wniosek o 800 plus

Komu przysługuje 800 plus

Świadczenie 800+ przysługuje niezależnie od osiąganych dochodów na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Uwaga: ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie w formie elektronicznej.

- Nowy okres świadczeniowy zacznie się od 1 czerwca, ale już od 1 lutego rodzice i opiekunowie będą mogli składać elektroniczne wnioski o wypłatę 800 złotych miesięcznie na dziecko - informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik ZUS w Opolu. - ZUS przyzna świadczenie na okres od 1 czerwca tego roku do 31 maja przyszłego roku, a pieniądze będzie przelewał na wskazane we wniosku konto bankowe.

Jeśli ktoś się spóźni i złoży wniosek po 31 maja 2023 r., to prawo do świadczenia będzie mu przysługiwało od miesiąca, w którym do ZUS wpłynął wniosek.

Świadczenie wychowawcze od 1 stycznia 2024 r. wynosi 800 złotych na jedno dziecko i przysługuje do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia.