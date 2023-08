Ciąg dalszy sporu wokół szkoły i sali sportowej w Rozmierce. Mieszkańcy oskarżają burmistrza o złą wolę

- Wniosek ten posiadał karygodne błędy. Jednym z głównych błędów merytorycznych było to, że urzędnicy wpisali we wniosku wymagany wkład własny gminy jako 0 złotych, co tak naprawdę dyskwalifikuje cały wniosek. Na szczęście pan burmistrz dostał szansę poprawy tego wniosku, 28 lipca wpłynęło pismo z ministerstwa z informacjami, co trzeba poprawić. Jak się dowiedzieliśmy, pan burmistrz zwołał w trybie pilnym komisje budżetu gminy, która nie zarekomendowała mu zapewnienia wkładu własnego – mówi Piotr Koloch, przewodniczący rady rodziców ze szkoły w Rozmierce.