Ciężarna pacjentka z podejrzeniem koronawirusa: przeżyłam gehennę

Pani Elżbieta trafiła do szpitala w Strzelcach Opolskich w niedzielę 30 sierpnia ok. 20.30 z silnymi bólami okolic brzucha. Na drugi dzień pobrano od niej wymaz do zbadania pod kątem obecności koronawirusa w organizmie.

W trakcie dalszych badań matki i płodu okazało się, że dziecko może być niedotlenione. W związku z tym personel podjął decyzję o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia.

Zabieg się udał, ale niedługo po tym do szpitala przyszła informacja, że pacjentka ma dodatni wynik testu (jest zarażona). W związku z tym kobieta została przetransportowana karetką do szpitala w Raciborzu, gdzie znajduje się oddział zakaźny.