Ciężarnym będzie lżej Zmieniły się warunki przystąpienia do bezpłatnych badań prenatalnych

Badania prenatalne są to badania diagnostyczne dziecka w życiu płodowym, które są wykonywane przed porodem. Pozwalają na wczesne wykrycie chorób lub wad u dzieci w okresie prenatalnym. Jest to o tyle istotne, że leczenie niektórych z nich można rozpocząć już na etapie ciąży lub przygotować się do odpowiedniej terapii, gdy dziecko pojawi się na świecie.

- Od 5 czerwca 2024 r. zmieniły się warunki włączenia kobiet w ciąży do diagnostyki prenatalnej w ramach Programu badań prenatalnych finansowanego przez NFZ. Od teraz badania nieinwazyjne przysługują bezpłatnie wszystkim ciężarnym bez względu na wiek – informuje Barbara Pawlos, rzecznik prasowy opolskiego NFZ.

Do tej pory z takich darmowych badań mogły korzystać jedynie kobiety w ciąży, które ukończyły 35 lat.

Badania wykonuje się u kobiet pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży. Kieruje na nie lekarz prowadzący ciążę.