Ciężarówka wioząca buraki wywróciła się na obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. Trwa usuwanie szkód. To kolejny taki wypadek w tym miejscu

Do wypadku doszło w miejscu ostrego zakrętu w okolicy osiedla Piastów. Kierowcy są tam zobowiązani do zmniejszenia prędkości z 70 km/h do 30 km/h. Miejscowi wiedzą, że próba przejazdu przez zakręt z większą prędkością może się zakończyć wywrotką albo wypadnięciem z jezdni. Ale część kierowców bagatelizuje ostrzeżenia i ograniczenia.

Ciężarówka przewożąca buraki wywróciła się przed południem. Na szczęście kierowcy nic poważnego się nie stało. Trwa usuwanie skutków wypadku, droga z osiedla Piastów do Ronda Milenijnego miała być zamknięta nawet do godziny 14.00.

Na miejscu interweniowało kilka zastępów straży pożarnej i pogotowie. Do podobnych wypadków regularnie dochodzi tam co kilka miesięcy. Są one bardzo niebezpieczne, ponieważ wywracające się ciężarówki mogą zmiażdżyć auta osobowe. Na szczęście do tej pory do żadnej takiej tragedii nie doszło.

W miejscu wypadku niedługo powstanie rondo. Ostry zakręt zaprojektowano kiedyś właśnie jako potencjalny początek północnej obwodnicy miasta. Jej budowa ruszyła w czasie wakacji i potrwa ponad dwa lata.