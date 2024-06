Co czwarty Polak zamierza jechać na zagraniczny urlop. Atrakcyjność krajowych destynacji spada

Co roku w maju Związek Banków Polskich za pośrednictwem agencji badania opinii publicznej analizuje jakie są wakacyjne preferencje Polaków. W tym roku przygotowując raport „Wakacyjny portfel Polaków” agencja Minds and Roses przepytała około tysiąc dorosłych mieszkańców Polski. Co wynika z tych badań?

Kierunek południe

Dzieje się tak pomimo wyższych kosztów zagranicznego wypoczynku. Według własnych danych ZBP tygodniowy pobyt dwójki rodziców z dwójką dzieci w apartamencie w Turcji czy Grecji będzie w tym roku kosztować ok. 15 tysięcy złotych. W Hiszpanii nawet ponad 19 tysięcy Najtaniej jest w Egipcie (poniżej 10 tysięcy za apartament) czy w Tunezji - ok. 11 tysięcy. Kilka procent ankietowanych liczy się z wydatkami nawet powyżej 10 czy 15 tysięcy na osobę.

- U nas najbardziej popularne kierunki wyjazdów w te wakacje to Turcja i Grecja. Mniej jest chętnych na wczasy w Bułgarii czy Albanii - komentuje Wojciech Tokarz, właściciel Biura Turystycznego „Opawy” z Głuchołaz. - Tradycyjnie popularny jest Egipt, ale w okresie od stycznia do maja, kiedy nie ma tam jeszcze dużych upałów.

W kraju ceny nawet spadają

Jak wynika z opracowania ZBK prawie podobne cenowo są miejsca w agroturystyce. Na Mazurach agroturystyka dla czteroosobowej rodzony, to prawie 5 tysięcy kosztów noclegowych na tydzień. W górach ceny są tylko nieznacznie niższe, natomiast dużo taniej (3,1 tys. zł ) jest nad morzem. Wszędzie też ceny pobytu w agroturystyce zmalały i to nawet o ok. 2 tysiące złotych w porównaniu do roku 2023.