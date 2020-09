Co dalej z kozielskim szpitalem? "Powinniśmy się odwołać od decyzji ministra". Część radnych nie zgadza się na przekształcenie

Wojewoda wymaga, by w szpitalu znajdowało się 90 tzw. łóżek covidowych, czyli przeznaczonych wyłącznie do leczenia chorych zakażonych korowirusem. To jedna trzecia wszystkich łóżek jakie znajdują się w lecznicy. Mieszkańcy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i część samorządowców chciała całkowitego powrotu do statusu lecznicy powiatowej. Tak stanie się między innymi w sąsiednim Raciborzu, gdzie było bardzo silne lobby za tym, aby przywrócić standardowe oddziały.