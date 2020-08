Co LGBT nosi w majtkach, czyli dylematy nauczyciela, który się nudzi podczas wakacji

Pan B. mógł się spodziewać, że jego występ spotka się z odpowiedzią, może nie na taką liczył, no ale przecież jak wiadomo trudno być prorokiem we własnym kraju. Co ciekawe, po tych reakcjach obrońcy pana B. uważają, że to on został zaatakowany, a przecież od czasu zabaw w piaskownicy wiemy - kluczowe jest kto zaczął.

Poza tym adwersarza pana B. reagują jedynie na jego słowa, odnoszą się do jego wypowiedzi. Nikt z nich nie pyta, co pan B. nosi w majtkach, czy cojones go pobolewają, zwłaszcza w długich spodniach podczas upałów. Bo w odróżnieniu od niego cudza zawartość dessous nikogo z nich nie interesuje. Zamachu na wolność słowa tu więc nie ma, najwyżej odpowiedni szlif riposty, w sam raz dla tego diamentu elokwencji.