Corotop Gwardia Opole przegrała 26:27 w wyjazdowym meczu z Wybrzeżem Gdańsk. To 13. kolejka Orlen Superligi

Wybrzeże Gdańsk po 12 kolejkach znajdowało się na przeciwnym biegunie. Szczypiorniści znad morza wygrali tylko 1 spotkanie. Beznadziejne wyniki doprowadziły do zmiany w sztabie trenerskim. Nowym trenerem został Patryk Rombel, który w latach 2019-2023 był selekcjonerem seniorskiej reprezentacji Polski. Pod jego wodzą gdańszczanie zagrali dobre zawody, zaledwie dwoma bramkami przegrali z wyżej notowanymi rywalami z Puław i Ostrowa Wielkopolskiego. Dlatego ich pozycja w tabeli przed meczem być myląca.

Pierwszego gola w meczu rzuciło Wybrzeże, a to za sprawą Patryka Pieczonki. Natomiast Gwardziści pierwszy raz na prowadzenie wyszli po golu Fabiana Sosny na 4:3. W 11. minucie, przy stanie 5:4 dla opolan, Piotr Jędraszczyk nie wykorzystał rzutu karnego. Potem w ciągu 3 minut dwie bramki rzucili gdańszczanie. Nie pomógł czas wzięty przez Bartosza Jureckiego. W 20. minucie Wybrzeże prowadziło 11:8. Gwardziści odrobili jednak te straty, a to dzięki dobrej grze w obronie. Po bramce Mateusza Wojdana w 27. minucie opolanie doprowadzili do remisu 12:12. Gdańszczanom nie pomógł czas Patryka Rombla. Co prawda, zdołali jeszcze wyjść na prowadzenie, potem jednak dwie bramki rzucili Gwardziści. Ostatnie słowo przed przerwą należało do Piotra Papaja, dzięki któremu Wybrzeże zdobyło gola na 14:14.