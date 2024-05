Czarna pszczoła po wielu latach wróciła na Opolszczyznę. Czy trzeba się jej obawiać?

Czy czarna pszczoła jest groźna dla ludzi i upraw?

Z racji rozmiarów i tego, że zadrzechnia jest mało znana, wzbudza obawy. O ile długość zwykłej pszczoły miodnej wynosi od 12 do 16 mm, to ta czarna może mierzyć od 21 do 24 mm, a zdarzają się osobniki dochodzące nawet do 35 mm.

Niektórzy działkowcy obawiają się, że czarna pszczoła może stanowić zagrożenie dla nich i ich upraw, dlatego też pojawiają się pomysły, by zadrzechnię odstraszać.