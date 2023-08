Czas na kolejną rundę wojewódzkiego Pucharu Polski. Po niej na placu boju pozostanie już tylko 16 drużyn

We wtorek czekają nas starcia Chemik Kędzierzyn-Koźle - MKS Kluczbork i Start Namysłów - Polonia Prószków Przysiecz.

Dalej bez gry awansował natomiast już wcześniej LZS Starościn, który skorzystał z faktu, że z pucharowych rozgrywek wycofał się LKS Goświnowice.

Jeśli chodzi o środowe potyczki, zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja Stali Brzeg z LZS-em Starowice Dolne. Będzie to rewanż za półfinał z poprzedniej edycji, który na boisku 3:2 wygrał LZS. Do finału weszła jednak Stal (która zresztą później go wygrała), ponieważ w kadrze zespołu ze Starowic Dolnych znaleźli się nieuprawnieni zawodnicy.