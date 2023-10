Czerwone Gitary, Zaduszki Jazzowe i Michał Bajor. Oto lista koncertów w Opolu na najbliższy miesiąc

Subiektywne TOP 3

Michał Bajor z płytą No, a ja?

Michał Bajor to artysta pochodzący z Głuchołaz. Z tego powodu Opolszczyzna jest chyba jednym z najczęściej odwiedzanych przez niego miejsc, w których koncertuje. Tym razem znany śpiewak wystąpi w Filharmonii Opolskiej z koncertem promującym płytę z 2022 roku - "No, a ja?"

Koncerty w ramach Zaduszek Jazzowych.

Zaduszki Jazzowe to polska tradycja jazzowa zapoczątkowana w 1954 roku w Krakowie. Pomysł ten szybko rozprzestrzenił się w Polsce i za granicą. Do Opola trafił w 2006 roku i jest kultywowany do dziś. W ramach tegorocznej edycji zaduszek w Opolu zagrają tacy muzycy jak: Włodzimierz Nahorny, Piotr Goljat, Steve Carrington czy Greg Lewis.